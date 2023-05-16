https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872276560.html
СМИ: Байден отменил визиты в другие страны из-за ситуации с госдолгом США
СМИ: Байден отменил визиты в другие страны из-за ситуации с госдолгом США - РИА Новости, 16.05.2023
СМИ: Байден отменил визиты в другие страны из-за ситуации с госдолгом США
Президент США Джо Байден отменяет запланированные ранее поездки в Австралию и Папуа - Новую Гвинею на фоне неразрешенной ситуации вокруг госдолга, передает во... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:17
2023-05-16T23:17
2023-05-16T23:18
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попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменяет запланированные ранее поездки в Австралию и Папуа - Новую Гвинею на фоне неразрешенной ситуации вокруг госдолга, передает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на информированный источник. Согласно этим данным, Байден вернется на родину сразу после посещения Японии, где на этой неделе пройдет саммит стран G7. Американский лидер должен отправиться туда в среду. По информации телеканала, глава государства планировал провести за границей 8 из 16 дней, которые остались у страны до наступления дефолта в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга.
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В мире, США, Австралия, Япония, Джо Байден, G7, Попытки изменить потолок госдолга США
СМИ: Байден отменил визиты в другие страны из-за ситуации с госдолгом США
Fox News: Байден отменил визиты в две страны из-за ситуации с госдолгом США