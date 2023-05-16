https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872276130.html

Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по госдолгу, заявил Маккарти

Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по госдолгу, заявил Маккарти - РИА Новости, 16.05.2023

Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по госдолгу, заявил Маккарти

Белый дом и конгресс все еще далеки от преодоления разногласий в вопросе о повышении потолка государственного долга и предотвращении суверенного дефолта,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:11

2023-05-16T23:11

2023-05-16T23:23

в мире

сша

экономика

кевин маккарти

конгресс сша

попытки изменить потолок госдолга сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Белый дом и конгресс все еще далеки от преодоления разногласий в вопросе о повышении потолка государственного долга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом США Джо Байденом.По расчетам министерства финансов, уже в июне США не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований."Мы все еще очень далеки друг от друга", - сказал Маккарти журналистам после окончания второй встречи, которую провел Байден в Белом доме с лидерами конгресса.Он при этом добавил, что видит возможность прийти к соглашению до конца недели – к сроку, который он сам ранее называл крайним для своевременного урегулирования проблемы.Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязывает расширение лимитов заимствований с утверждением программы сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов.Одним из главных итогов встречи Маккарти назвал то, что он и Байден согласились назначить переговорщиков, которые будут работать над компромиссом.

https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html

https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html

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в мире, сша, экономика, кевин маккарти, конгресс сша, попытки изменить потолок госдолга сша, джо байден