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Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по госдолгу, заявил Маккарти - РИА Новости, 16.05.2023
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23:11 16.05.2023 (обновлено: 23:23 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872276130.html
Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по госдолгу, заявил Маккарти
Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по госдолгу, заявил Маккарти - РИА Новости, 16.05.2023
Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по госдолгу, заявил Маккарти
Белый дом и конгресс все еще далеки от преодоления разногласий в вопросе о повышении потолка государственного долга и предотвращении суверенного дефолта,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:11
2023-05-16T23:23
в мире
сша
экономика
кевин маккарти
конгресс сша
попытки изменить потолок госдолга сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Белый дом и конгресс все еще далеки от преодоления разногласий в вопросе о повышении потолка государственного долга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом США Джо Байденом.По расчетам министерства финансов, уже в июне США не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований."Мы все еще очень далеки друг от друга", - сказал Маккарти журналистам после окончания второй встречи, которую провел Байден в Белом доме с лидерами конгресса.Он при этом добавил, что видит возможность прийти к соглашению до конца недели – к сроку, который он сам ранее называл крайним для своевременного урегулирования проблемы.Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязывает расширение лимитов заимствований с утверждением программы сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов.Одним из главных итогов встречи Маккарти назвал то, что он и Байден согласились назначить переговорщиков, которые будут работать над компромиссом.
https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html
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в мире, сша, экономика, кевин маккарти, конгресс сша, попытки изменить потолок госдолга сша, джо байден
В мире, США, Экономика, Кевин Маккарти, Конгресс США, Попытки изменить потолок госдолга США, Джо Байден
Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по госдолгу, заявил Маккарти

Спикер Маккарти: Белый дом и Конгресс далеки от соглашения о повышении потолка госдолга

© AP Photo / Jose Luis MaganaСпикер Палаты представителей США Кевин Маккарти
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Белый дом и конгресс все еще далеки от преодоления разногласий в вопросе о повышении потолка государственного долга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом США Джо Байденом.
По расчетам министерства финансов, уже в июне США не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
9 мая, 00:46
"Мы все еще очень далеки друг от друга", - сказал Маккарти журналистам после окончания второй встречи, которую провел Байден в Белом доме с лидерами конгресса.
Он при этом добавил, что видит возможность прийти к соглашению до конца недели – к сроку, который он сам ранее называл крайним для своевременного урегулирования проблемы.
«
"Возможно достичь сделки к концу недели. Не так сложно прийти к соглашению", - сказал Маккарти.
Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязывает расширение лимитов заимствований с утверждением программы сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов.
Одним из главных итогов встречи Маккарти назвал то, что он и Байден согласились назначить переговорщиков, которые будут работать над компромиссом.
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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