В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева
Politico: в конгрессе США опасаются, что госдолг может помешать поддержке Киева
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член палаты представителей демократ Майк Куигли, который сопредседательствует в украинском кокусе, заявил Politico об обеспокоенности тем, что проблемы с госдолгом могут стать препятствием для оказания помощи Украине в будущем.
"Все... зависит от того, как мы справимся с потолком госдолга. Если мы не справимся с этим, воцарится ад", - отметил он в интервью изданию Politico.
По мнению Куигли, если летом дата продления военной помощи Украине совпадет с возможным превышением лимита госдолга, в Вашингтоне будут заняты исключительно госдолгом.
"Это затмит все остальное", - добавил он.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.