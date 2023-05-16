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В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева - РИА Новости, 16.05.2023
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10:26 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872071055.html
В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева
В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева - РИА Новости, 16.05.2023
В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева
Член палаты представителей демократ Майк Куигли, который сопредседательствует в украинском кокусе, заявил Politico об обеспокоенности тем, что проблемы с... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:26
2023-05-16T10:26
украина
вашингтон (штат)
джанет йеллен
конгресс сша
министерство финансов сша
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член палаты представителей демократ Майк Куигли, который сопредседательствует в украинском кокусе, заявил Politico об обеспокоенности тем, что проблемы с госдолгом могут стать препятствием для оказания помощи Украине в будущем. "Все... зависит от того, как мы справимся с потолком госдолга. Если мы не справимся с этим, воцарится ад", - отметил он в интервью изданию Politico. По мнению Куигли, если летом дата продления военной помощи Украине совпадет с возможным превышением лимита госдолга, в Вашингтоне будут заняты исключительно госдолгом. "Это затмит все остальное", - добавил он. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230513/gosdolg-1871553565.html
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украина, вашингтон (штат), джанет йеллен, конгресс сша, министерство финансов сша, в мире
Украина, Вашингтон (штат), Джанет Йеллен, Конгресс США, Министерство финансов США, В мире
В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева

Politico: в конгрессе США опасаются, что госдолг может помешать поддержке Киева

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член палаты представителей демократ Майк Куигли, который сопредседательствует в украинском кокусе, заявил Politico об обеспокоенности тем, что проблемы с госдолгом могут стать препятствием для оказания помощи Украине в будущем.
"Все... зависит от того, как мы справимся с потолком госдолга. Если мы не справимся с этим, воцарится ад", - отметил он в интервью изданию Politico.
По мнению Куигли, если летом дата продления военной помощи Украине совпадет с возможным превышением лимита госдолга, в Вашингтоне будут заняты исключительно госдолгом.
"Это затмит все остальное", - добавил он.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Переговоры по госдолгу США продвигаются, заявил Байден
13 мая, 20:32
 
УкраинаВашингтон (штат)Джанет ЙелленКонгресс СШАМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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