https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872071055.html

В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева

В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева - РИА Новости, 16.05.2023

В США опасаются, что проблемы с госдолгом могут помешать поддержке Киева

Член палаты представителей демократ Майк Куигли, который сопредседательствует в украинском кокусе, заявил Politico об обеспокоенности тем, что проблемы с... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:26

2023-05-16T10:26

2023-05-16T10:26

украина

вашингтон (штат)

джанет йеллен

конгресс сша

министерство финансов сша

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член палаты представителей демократ Майк Куигли, который сопредседательствует в украинском кокусе, заявил Politico об обеспокоенности тем, что проблемы с госдолгом могут стать препятствием для оказания помощи Украине в будущем. "Все... зависит от того, как мы справимся с потолком госдолга. Если мы не справимся с этим, воцарится ад", - отметил он в интервью изданию Politico. По мнению Куигли, если летом дата продления военной помощи Украине совпадет с возможным превышением лимита госдолга, в Вашингтоне будут заняты исключительно госдолгом. "Это затмит все остальное", - добавил он. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230513/gosdolg-1871553565.html

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Екатерина Зайцева

украина, вашингтон (штат), джанет йеллен, конгресс сша, министерство финансов сша, в мире