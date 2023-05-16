https://ria.ru/20230516/gorlovka-1872095481.html

Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке

Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке

Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:47

2023-05-16T11:47

2023-05-16T11:47

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Поврежденная обстрелом украинских неонацистов поликлиника в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) по адресу: ул. Фадеева, 170", - написал Приходько в телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска ночью и утром во вторник обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив по нему в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины