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Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке
Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке
Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:47
2023-05-16T11:47
2023-05-16T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Поврежденная обстрелом украинских неонацистов поликлиника в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) по адресу: ул. Фадеева, 170", - написал Приходько в телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска ночью и утром во вторник обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив по нему в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке
Мэр Приходько: здание поликлиники повреждено при обстреле Горловки украинскими войсками