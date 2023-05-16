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Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/gorlovka-1872095481.html
Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке
Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке
Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:47
2023-05-16T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Поврежденная обстрелом украинских неонацистов поликлиника в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) по адресу: ул. Фадеева, 170", - написал Приходько в телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска ночью и утром во вторник обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив по нему в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли поликлинику в Горловке

Мэр Приходько: здание поликлиники повреждено при обстреле Горловки украинскими войсками

© Фото : пресс-служба мэра ГорловкиПоврежденная обстрелом поликлиника в поселке станции Никитовка в Горловке
Поврежденная обстрелом поликлиника в поселке станции Никитовка в Горловке - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба мэра Горловки
Поврежденная обстрелом поликлиника в поселке станции Никитовка в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками Никитовского района Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
"Поврежденная обстрелом украинских неонацистов поликлиника в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) по адресу: ул. Фадеева, 170", - написал Приходько в телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска ночью и утром во вторник обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив по нему в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 мая, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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