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В Москве экскурсоводы могут подать заявку на аттестацию онлайн
В Москве экскурсоводы могут подать заявку на аттестацию онлайн - РИА Новости, 16.05.2023
В Москве экскурсоводы могут подать заявку на аттестацию онлайн
Гиды и экскурсоводы Москвы смогут подать заявление на сдачу профессиональной аттестации на портале мэра столицы, сообщается на официальном сайте мэра города. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:10
2023-05-16T18:10
2023-05-16T18:10
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гиды и экскурсоводы Москвы смогут подать заявление на сдачу профессиональной аттестации на портале мэра столицы, сообщается на официальном сайте мэра города. "Столичные гиды теперь могут подать заявление на портале mos.ru на сдачу профессионального экзамена. Это удобный и надежный способ для специалистов. По итогам квалификационного экзамена специалисты получат знак, подтверждающий их высокую квалификацию, и аттестат", – говорится на сайте. "Сегодня в столице работают более 3,7 тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков. Благодаря появлению новой услуги на портале mos.ru пройти аттестацию можно удобным для специалистов способом", — пояснила начальник управления туризма комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина.Отмечается, что экскурсоводы и гиды-переводчики в нашей стране обязаны проходить аттестацию, подтверждать свои знания по истории, географии, экономике того региона, в котором работают, а также разбираться в законах в сфере туризма и экскурсионного дела.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, куда сходить
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, куда сходить
В Москве экскурсоводы могут подать заявку на аттестацию онлайн
Столичные гиды смогут подать заявление на сдачу аттестации на портале мэра Москвы
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гиды и экскурсоводы Москвы смогут подать заявление на сдачу профессиональной аттестации на портале мэра столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.
"Столичные гиды теперь могут подать заявление на портале mos.ru на сдачу профессионального экзамена. Это удобный и надежный способ для специалистов. По итогам квалификационного экзамена специалисты получат знак, подтверждающий их высокую квалификацию, и аттестат", – говорится на сайте.
"Сегодня в столице работают более 3,7 тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков. Благодаря появлению новой услуги на портале mos.ru пройти аттестацию можно удобным для специалистов способом", — пояснила начальник управления туризма комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина.
Отмечается, что экскурсоводы и гиды-переводчики в нашей стране обязаны проходить аттестацию, подтверждать свои знания по истории, географии, экономике того региона, в котором работают, а также разбираться в законах в сфере туризма и экскурсионного дела.
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