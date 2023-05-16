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Валерий Гебос: Кишинев и Киев спекулируют на силовом решении кризиса в ПМР

Валерий Гебос: Кишинев и Киев спекулируют на силовом решении кризиса в ПМР - РИА Новости, 16.05.2023

Валерий Гебос: Кишинев и Киев спекулируют на силовом решении кризиса в ПМР

Непризнанное Приднестровье уже более года живет с угрозой совершения терактов и диверсий. В этом году министерство госбезопасности предотвратило покушения на... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:00

2023-05-16T10:00

2023-05-16T10:00

интервью

молдавия

украина

кишинев

обсе

снг

приднестровская молдавская республика

комитет государственной безопасности приднестровской молдавской республики

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Непризнанное Приднестровье уже более года живет с угрозой совершения терактов и диверсий. В этом году министерство госбезопасности предотвратило покушения на должностных лиц республики и делегацию ОБСЕ, которые готовила служба безопасности Украины. Удалось достичь определенных результатов, главными из которых являются стабильность и мир, заявил РИА Новости министр государственной безопасности Приднестровья Валерий Гебос. В интервью корреспонденту он рассказал, как ведомство осуществляет охрану границы на участках с Молдавией и Украиной, какие меры предпринимаются для предотвращения "лжеминирований", а также об увеличении числа представителей иностранных силовых структур в Молдавии и информационных атаках на Приднестровье.– Валерий Дмитриевич, минувший год для Приднестровья, для правоохранительных структур и министерства госбезопасности в частности, выдался крайне сложным. Тридцать лет приднестровцы не слышали взрывы, и вот случилась сразу серия терактов. Один за другим. В республике был введен сначала "красный", а затем "желтый" код террористической опасности. Он действует уже год. Только ли эта мера помогла стабилизировать ситуацию, удержать над ней контроль, или же проводился целый комплекс мероприятий по упреждению различных рисков и угроз?– В любом государстве в ситуациях, связанных с террористической опасностью, правоохранительными структурами предпринимаются определенные меры, направленные на обеспечение безопасности населения и страны в целом. И Приднестровье отреагировало адекватно тем угрозам, с которыми столкнулось, в том числе введением уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан и государства. Естественно была скорректирована деятельность министерства государственной безопасности, силовых ведомств и органов правопорядка. В сложившейся обстановке была активизирована работа, прежде всего, по добыванию информации о замыслах противников государственности Приднестровья и получению достоверных сведений о планируемых враждебных акциях в отношении нашей республики. Во многом благодаря именно работе на опережение нам удалось достичь определенных результатов, главными из которых являются стабильность и мир.– Взаимодействовало ли население республики на фоне данного режима с органами госбезопасности, или пока еще менталитет приднестровцев не перестроился, ведь зачастую благополучная, спокойная и размеренная жизнь, которой они жили, усыпляет бдительность?– Министерством государственной безопасности инициирована рассылка в органы власти и организации ПМР рекомендаций, направленных на усиление бдительности работников в связи с возросшими угрозами террористической активности. Комплекс определенных профилактических мероприятий на постоянной основе проводится с различными категориями граждан, в том числе и с молодежью. Радует тот факт, что наши граждане относятся с пониманием к текущей ситуации, обусловленной ростом напряженности в регионе. На "горячую линию" МГБ существенно увеличилось количество обращений по вопросам безопасности. Такое взаимодействие с населением является очень важным аспектом и помогает предотвратить немалую часть преступлений.– Приднестровье, как и Россия, а также ряд других государств СНГ, столкнулось с "лжеминированиями". Массовые сообщения о том, что в том или ином учреждении или учебном заведении заложена бомба, буквально всколыхнули общество. Произошедшие теракты и вот такого рода провокации – это звенья одной цепи? Или нечто иное? Удалось МГБ выявить злоумышленников, и что самое страшное в таких преступлениях, на ваш взгляд?– С марта 2022 года отмечается существенное увеличение фактов рассылки ложных сообщений о минировании объектов, в основном системы просвещения, здравоохранения и иных государственных учреждений, что негативно отражалось на их деятельности и приводило к росту напряженности в обществе.В большинстве случаев установлен один и тот же почерк, что также подтверждается проведенными оперативно-техническими мероприятиями, свидетельствующими о наличии специальной подготовки авторов указанных сообщений и использовании зарубежных ресурсов. Наряду с тем, что большинство целенаправленных вбросов происходит из-за рубежа – установлена причастность и граждан ПМР, в том числе несовершеннолетних, осуществлявших рассылки сообщений о минировании учреждений образования. В отношении выявленных лиц возбуждено пять уголовных дел по статье 205 УК ПМР (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Также в рамках указанной работы проведен и ряд профилактических мероприятий: реализованы предупредительные меры в отношении четырех граждан, одному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.– В марте этого года спецслужбы Приднестровья предотвратили теракты против должностных лиц республики и делегации ОБСЕ. И если цель предыдущих терактов была запугать, спровоцировать панику и расшатать ситуацию внутри государства, то на этот раз уже преследовалась задача совершенно другого уровня, способная спровоцировать мировой резонанс. Вероятность провокаций со стороны иностранных спецслужб на территории Приднестровья все так же велика?– Действительно, резонанс от предотвращенного в феврале-марте текущего года теракта, в случае его совершения, вышел бы далеко за пределы нашего государства. Ведь под ударом могли оказаться руководители структур международных организаций, иностранные дипломаты высокого ранга. Преследуемая цель − показать отсутствие безопасности в Приднестровье с последующим обвинением российской стороны с целью демонтажа действующего формата миротворческой операции в регионе. А дальнейшие последствия вообще трудно прогнозируемы, вплоть до выхода конфликта за пределы Украины, чего точно не желает руководство соседней Молдовы.Несмотря на внешние факторы, внутриполитическая ситуация в Приднестровской Молдавской Республике на текущий момент характеризуется как стабильная. Проведен ряд мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и стабилизацию обстановки в обществе.– Как вы оцениваете ситуацию на границе Приднестровья на фоне заявлений отдельных политиков о возможной атаке на республику со стороны Украины и постоянной милитаризации Молдавии? Есть ли какие-то предпосылки для эскалации ситуации? Какие меры предпринимает МГБ для безопасности граждан?– Укрепление военного потенциала Молдовы, действительно, наблюдается, однако такие тенденции во многом обусловлены текущей обстановкой в регионе. Конечно, при неразрешенном конфликте усиление одной стороны не может не беспокоить другую, тем более при фактическом блокировании работы формата "5+2". Ситуация усугубляется также широкомасштабной антиприднестровской информационной кампанией. Населению навязывают определенные установки, выгодные противникам Приднестровья. Однако должно присутствовать понимание того, что информационные посылы ряда лиц, далеких от тех, кто действительно принимает решения, на практике малозначимы.Что касается ситуации на границе, то на текущий момент она контролируема и стабильна. Пункты пропуска с РМ работают в обычном режиме. Проводятся стандартные процедуры пограничного контроля. Государственная граница с Украиной охраняется в усиленном режиме.– Как вы считаете, постоянные заявления руководства Молдавии о том, что стране необходимо укреплять безопасность, многочисленные иностранные миссии и увеличившаяся западная помощь Кишиневу в оборонной сфере – это предпосылки для дальнейшего присутствия иностранных силовиков и спецслужб в соседнем государстве на постоянной основе? Если да, то к чему это может привести? И чем чревато для Приднестровья?– Уже довольно длительный период времени мы наблюдаем присутствие в Молдове представителей иностранных силовых структур. Молдавскими ведомствами заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве с западными структурами. Их присутствие на территории РМ закреплено законодательно. В преддверии запланированного 1 июня в Молдове Европейского саммита в страну прибыли дополнительные силы с целью обеспечения безопасности глав европейских стран. Вместе с тем увеличение западной военной помощи Молдове и количества представителей иностранных силовых структур в регионе с неурегулированным конфликтом естественно вызывает обеспокоенность. И не только у нас. Но мы уверены, что народ Молдовы не желает повторения событий 1992 года, не хотят этого и приднестровцы. А тем, кто подталкивает Кишинев к конфликту с Приднестровьем, стоит задуматься над вопросом, нужен ли еще один очаг напряженности в Европе?– Ощущает ли на себе Приднестровье сегодня кроме давления политического и экономического давление информационное? Как и в чем это выражается? Через какие механизмы противники государственности Приднестровья воздействуют на население республики?– Да, действительно, в отношении Приднестровья развернута широкомасштабная информационная война с использованием площадок Украины и Молдовы, подконтрольных СМИ, социальных сетей и популярных мессенджеров. В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта.В частности, со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья.В этих условиях нами ведется планомерная работа по информированию граждан республики о механизмах ведения гибридных войн, о потоках фейковой информации, используемой противниками нашего государства для психологического воздействия на общество, применении различных методик, используемых информационными диверсантами для дестабилизации ситуации в республике.– На фоне политической нестабильности в соседних государствах много ли в Приднестровье преступлений из категории "экстремизм", "государственная измена"?– Министерством государственной безопасности возбужден ряд уголовных дел по статьям "экстремизм", "терроризм", "диверсия" и "государственная измена", по которым проводятся необходимые следственные, оперативные и иные действия. С учетом текущей ситуации основной акцент в нашей работе сделан на выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим негативных процессов в обществе, а также усиление контрразведывательной работы с акцентом на украинский фактор.Также ведется системная работа с молодежью, поскольку именно она является наиболее уязвимой. В учебных заведениях проводятся тематические занятия, в ходе которых школьникам и студентам разъясняют, насколько опасны такие социальные явления как экстремизм и терроризм. С целью профилактики экстремизма разработано и изготовлено более трех тысяч экземпляров печатной продукции, которая распространена в государственных учреждениях ПМР.Эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с профильными ведомствами и средствами массовой информации.– Шестнадцатого мая органы государственной безопасности Приднестровья отметят 31-ю годовщину образования. Усложнились ли задачи для ведомства в это сложное время геополитического противостояния, появились ли новые, и какие остаются неизменными?– Конечно, современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР в сторону увеличения интенсивности работы, однако наши основные задачи практически не изменились. Это борьба с экстремизмом, терроризмом, защита государственной тайны и интересов государства, обеспечение информационной безопасности и охрана государственной границы. Естественно мы стараемся двигаться в ногу со временем и используем все современные методы и технологии в работе, направленной на поддержание мира и стабильности в нашей Республике.– Какие напутственные слова коллегам вы хотели бы сказать в первую очередь?– Наши сотрудники хорошо понимают как степень ответственности, которая лежит на органах госбезопасности ПМР, так и масштаб поставленных задач.Я благодарю всех сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности за их службу и посильный вклад в дело защиты интересов Республики, обеспечения ее государственной безопасности. Желаю мира, добра и благополучия. С праздником!

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, молдавия, украина, кишинев, обсе, снг, приднестровская молдавская республика, комитет государственной безопасности приднестровской молдавской республики