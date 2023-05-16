https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872253180.html
В Гагаузии анонсировали массовый митинг
В Гагаузии анонсировали массовый митинг - РИА Новости, 16.05.2023
В Гагаузии анонсировали массовый митинг
Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров анонсировал на среду массовую акцию протеста в защиту выбора избирателей в автономии. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:04
2023-05-16T20:04
2023-05-16T20:15
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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров анонсировал на среду массовую акцию протеста в защиту выбора избирателей в автономии. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии, которые начали изымать документы. В ЦИК прибыли депутаты парламента Гагузии, гражданские активисты и жители Комрата, административного центра региона. Они организовали митинг в поддержку избиркома, затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет. "Сегодня, являясь депутатом Народного собрания (гагаузского парламента - ред.), я нахожусь здесь для того, чтобы защитить право выбора наших людей. Если мы сегодня не отстоим это право, завтра нам его просто не дадут. Завтра в 12.00 мы должны инициировать митинг всех гагаузов в Комрате на площади и принять решение, что мы делаем дальше", - отметил Петров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872204275.html
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"Или наши депутаты заходят, или больше никто не выходит": в Комрате силовиков блокируют в здании суда
"Или наши депутаты заходят, или больше никто не выходит": в Комрате силовиков блокируют в здании суда
2023-05-16T20:04
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PT0M36S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гагаузия, молдавия
В мире, Гагаузия, Молдавия
В Гагаузии анонсировали массовый митинг
Депутат Петров анонсировал массовый митинг в защиту выбора избирателей в Гагаузии