https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872204275.html

В ЦИК Гагаузии нагрянули силовики после победы кандидата от партии "Шор"

В ЦИК Гагаузии нагрянули силовики после победы кандидата от партии "Шор" - РИА Новости, 16.05.2023

В ЦИК Гагаузии нагрянули силовики после победы кандидата от партии "Шор"

Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии пришли с обысками в ЦИК Гагаузии, сообщил корреспонденту РИА Новости депутат Народного собрания... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:06

2023-05-16T17:06

2023-05-16T21:01

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

таможенный союз

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии пришли с обысками в ЦИК Гагаузии, сообщил корреспонденту РИА Новости депутат Народного собрания автономии Виктор Петров."Прямо сейчас в Центризбирком нагрянули представители Антикоррупционного центра из Кишинева. Идут обыски <...> Нам сообщили, что члены избиркома получили повестки на допрос, явиться следует 18 мая. Разбираемся с ситуацией. Это незаконное вторжение", — указал собеседник агентства.По его словам, депутаты Народного собрания Гагаузии проведут вечером экстренное заседание. Сейчас в здании избиркома также находятся депутаты НСГ Илья Узун, Николай Орманжи, Валентин Гайдаржи, Александр Дюльгер, добавил Петров.Парламентарий анонсировал массовую акцию протеста в защиту выбора избирателей в автономии, она пройдет 17 мая."Если мы сегодня не отстоим это право, завтра нам его просто не дадут. Завтра в 12:00 мы должны инициировать митинг всех гагаузов в Комрате на площади и принять решение, что мы делаем дальше", — подчеркнул он.Осудила происходящее и победившая на выборах главы Гагаузии Евгения Гуцул. Она обратилась к президенту Молдавии Майе Санду с требованием "следовать букве закона и прекратить давление" на автономию.Позднее вечером к зданию ЦИК Гагаузии подтянулись жители комрата, они организовали митинг в поддержку Центризбиркома, затем собравшиеся направились к Апелляционной палате, где начался пикет.В Молдавии 14 мая состоялся второй тур выборов башкана (главы) Гагаузии. По данным местного ЦИК, представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул победила с результатом 52,34 процента. В первом туре на пост главы автономии претендовали восемь человек.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии состоялся референдум об определении вектора внешней политики страны, на котором более 98 процентов проголосовавших высказались за присоединение Молдавии к Таможенному союзу. С тех пор между центральной и местной властями сохраняются напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров, а руководителя автономии — из Совета безопасности, и это притом, что башкан остается единственным избранным, а не назначенным членом правительства Молдавии.

https://ria.ru/20230516/moldavia-1872254837.html

https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html

гагаузия

молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, таможенный союз, майя санду