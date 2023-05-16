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Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии - РИА Новости, 16.05.2023
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11:30 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии - РИА Новости, 16.05.2023
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии
Отмена выборов в Гагаузии повлечет за собой гражданское неповиновение, заявил в эфире "России 24" лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:30
2023-05-16T11:30
в мире
гагаузия
илан шор
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отмена выборов в Гагаузии повлечет за собой гражданское неповиновение, заявил в эфире "России 24" лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. "Однозначно, да. Более того, мы уже об этом четко заявили, что хватит играться, поступаться и издеваться над народом республики Молдова", - сказал он. Таким образом он ответил на вопрос ведущего, могут ли произойти акты гражданского неповиновения, если центральные власти прибегнут к силовому методу, фактически к запрету выборов.
https://ria.ru/20230515/gagauziya-1871747475.html
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в мире, гагаузия, илан шор
В мире, Гагаузия, Илан Шор
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии

Молдавский оппозиционер Шор: отмена итогов выборов в Гагаузии может вызвать протесты

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкГолосование во втором туре выборов главы Гагаузии
Голосование во втором туре выборов главы Гагаузии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Голосование во втором туре выборов главы Гагаузии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отмена выборов в Гагаузии повлечет за собой гражданское неповиновение, заявил в эфире "России 24" лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
"Однозначно, да. Более того, мы уже об этом четко заявили, что хватит играться, поступаться и издеваться над народом республики Молдова", - сказал он. Таким образом он ответил на вопрос ведущего, могут ли произойти акты гражданского неповиновения, если центральные власти прибегнут к силовому методу, фактически к запрету выборов.
Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии Шор Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии
15 мая, 09:22
 
В миреГагаузияИлан Шор
 
 
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