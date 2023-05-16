https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html

Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии

Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии - РИА Новости, 16.05.2023

Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии

Отмена выборов в Гагаузии повлечет за собой гражданское неповиновение, заявил в эфире "России 24" лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:30

2023-05-16T11:30

2023-05-16T11:30

в мире

гагаузия

илан шор

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отмена выборов в Гагаузии повлечет за собой гражданское неповиновение, заявил в эфире "России 24" лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. "Однозначно, да. Более того, мы уже об этом четко заявили, что хватит играться, поступаться и издеваться над народом республики Молдова", - сказал он. Таким образом он ответил на вопрос ведущего, могут ли произойти акты гражданского неповиновения, если центральные власти прибегнут к силовому методу, фактически к запрету выборов.

https://ria.ru/20230515/gagauziya-1871747475.html

гагаузия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гагаузия, илан шор