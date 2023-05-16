https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии - РИА Новости, 16.05.2023
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии
Отмена выборов в Гагаузии повлечет за собой гражданское неповиновение, заявил в эфире "России 24" лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:30
2023-05-16T11:30
2023-05-16T11:30
в мире
гагаузия
илан шор
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отмена выборов в Гагаузии повлечет за собой гражданское неповиновение, заявил в эфире "России 24" лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. "Однозначно, да. Более того, мы уже об этом четко заявили, что хватит играться, поступаться и издеваться над народом республики Молдова", - сказал он. Таким образом он ответил на вопрос ведущего, могут ли произойти акты гражданского неповиновения, если центральные власти прибегнут к силовому методу, фактически к запрету выборов.
https://ria.ru/20230515/gagauziya-1871747475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, илан шор
В мире, Гагаузия, Илан Шор
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии
Молдавский оппозиционер Шор: отмена итогов выборов в Гагаузии может вызвать протесты