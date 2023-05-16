Нижегородская молодежка выступит на Кубке мира по футзалу в Бразилии
Нижегородская молодежка выступит под флагом России на Кубке мира по футзалу в Бразилии
Мини-футбол. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Молодежная мужская команда Нижегородской области выступит под флагом России на Кубке мира по футзалу (мини-футболу) в Бразилии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Матчи Copa Mundo Do Futsal Sub-21 состоятся с 16 по 23 мая в бразильском штате Парана (город Паранагуа).
"Нижегородская команда выступит под флагом России под названием "Торпедо Sub21". Накануне нижегородцы приняли участие в церемонии открытия Кубка мира по футзалу. "Торпедо SUB21" в группе C сыграет против Palma Futsal (Испания), Pacífico (Аргентина), Criciúma Futsal (Бразилия), Alma Futsal (Япония)", - говорится в сообщении.
Нижегородских спортсменов ждут четыре матча группового этапа, который стартует 16 мая.
"Хочется пожелать удачи нашим ребятам на этих международных соревнованиях. Футзал в Нижегородской области очень активно развивается. При этом проводится системная работа, направленная на подготовку своих сильных спортсменов. Приятно, что нижегородцы в Бразилии выступят под славным именем — "Торпедо". Традиции и богатая история обязательно помогут. В регионе постоянно принимаются меры поддержки спортсменов, строятся новые объекты. Эту работу обязательно будем продолжать", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Как отметил президент профессионального клуба по мини-футболу "Торпедо" Николай Ходов, именно игроки 2002 года рождения должны были в прошлом сезоне побороться за медали юниорского чемпионата Европы в составе сборной России. "Тогда нашу страну до финального отбора на Евро не допустили. И вот — шикарная возможность заявить о себе на международной арене", - сказал Ходов.
Отмечается, что в стадию плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы и две лучших третьих в общем зачете.