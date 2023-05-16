https://ria.ru/20230516/frantsiya-1872187200.html

СМИ: во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента

СМИ: во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента - РИА Новости, 16.05.2023

СМИ: во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента

Жан-Батист Тронье, внучатый племянник супруги президента Франции Брижит Макрон, был избит неподалеку от принадлежащей семье Тронье кондитерской во французском... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:06

2023-05-16T16:06

2023-05-16T16:06

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

брижит макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154766/54/1547665444_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_02fd22c79798c1a9c778d2f3b53ed444.jpg

ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Жан-Батист Тронье, внучатый племянник супруги президента Франции Брижит Макрон, был избит неподалеку от принадлежащей семье Тронье кондитерской во французском Амьене вскоре после телеинтервью главы государства Эммануэля Макрона, пишет во вторник газета Courrier picard. По словам Жана-Александра, нападавших было примерно десять человек, они регулярно участвовали в демонстрациях. "Было 22 часа (по парижскому времени). Жан-Батист вернулся в кондитерскую (над которой он проживет), когда на него набросились. Его били кулаками, ногами. Он свернулся в клубок, чтобы защититься, но у него повреждения на голове, на лице, на колене и на пальце", - приводит издание слова отца жертвы. Он уже несколько месяцев боялся, что противники пенсионной реформы возьмутся за них, в ходе последних демонстраций, которые до этого проходили в городе, группы протестующих неоднократно пытались приблизиться к кондитерской, которую однако часто охраняют силы правопорядка, пишет газета. "Пусть нас оставят в покое. Кондитерская не занимается политикой, у нас нет ничего общего с экономической и социальной политикой, которую проводят в стране. Эммануэль Макрон никак не задействован в нашем бизнесе. Я не понимаю всех этих людей, которые пытаются нам навредить. Некоторые даже призывают бойкотировать наши магазины и нашу продукцию. Они все смешивают в одно!", - цитирует СМИ Жана-Александра. По данным Courrier picard, жертва нападения Жан-Батист Тронье написал заявление в полицию в ночь после нападения, восемь человек были задержаны благодаря камерам видеонаблюдения. В понедельник вечером Макрон дал интервью телеканалу TF1, где анонсировал новые поставки боеприпасов и ракет на Украину, он также рассказал о планах по снижению налогов на 2 миллиарда евро и выразил надежду, что забастовок в стране станет меньше. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.

https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, брижит макрон