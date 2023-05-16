https://ria.ru/20230516/flag-1872271200.html

Сирийцы огромным флагом поблагодарили Россию за помощь после землетрясения

Сирийцы огромным флагом поблагодарили Россию за помощь после землетрясения - РИА Новости, 16.05.2023

Сирийцы огромным флагом поблагодарили Россию за помощь после землетрясения

Сирийцы в городе Латакии растянули 100-метровый российский флаг в знак благодарности за помощь, оказанную Россией пострадавшим от землетрясения, передает... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:29

2023-05-16T22:29

2023-05-16T22:29

в мире

сирия

россия

латакия (город)

воз

землетрясение в турции и сирии

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ДАМАСК, 16 мая - РИА Новости. Сирийцы в городе Латакии растянули 100-метровый российский флаг в знак благодарности за помощь, оказанную Россией пострадавшим от землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. По его наблюдению, "пострадавшие от землетрясения и другие жители города растянули российский флаг на территории спортивного городка Латакии, чтобы выразить благодарность России за постоянную помощь их стране в целом и, в частности, за помощь пострадавшим от землетрясения". Последняя помощь поступила в среду от Российского Дома дружбы, который предоставил 11 тонн продовольственной помощи и одежду. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. Сирийский минздрав сообщал, что число погибших в результате землетрясения на подконтрольных правительству страны территориях достигло 1414 человек.

https://ria.ru/20230509/parad-1870653033.html

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россия

латакия (город)

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в мире, сирия, россия, латакия (город), воз, землетрясение в турции и сирии