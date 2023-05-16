https://ria.ru/20230516/festival-1872239767.html
Более сотни знаменитостей упрекнули Каннский фестиваль в поддержке насилия
Более сотни знаменитостей упрекнули Каннский фестиваль в поддержке насилия - РИА Новости, 16.05.2023
Более сотни знаменитостей упрекнули Каннский фестиваль в поддержке насилия
Более сотни знаменитостей упрекнули Каннский фестиваль в поддержке насилия, фильмом открытия смотра стала лента "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:32
2023-05-16T19:32
2023-05-16T19:32
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более сотни знаменитостей упрекнули Каннский фестиваль в поддержке насилия, фильмом открытия смотра стала лента "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли французского короля Людовика XV. Коллективное письмо опубликовано в Liberation. По мнению его авторов, смотр расстилает "ковровую дорожку для мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно"."Фестиваль посылает сигнал о том, что мы можем продолжать безнаказанно применять насилие в нашей стране, что оно допустимо там, где есть творчество", — уточняется в петиции.Актеры и актрисы заявили, что часто сталкиваются с сексуальным насилием, издевательствами и расизмом на рабочем месте.По их мнению, французское кино стало "системой, которая давит и уничтожает".Год назад присяжные признали клеветой утверждения бывшей жены Деппа Эмбер Херд о том, что она была жертвой домашнего насилия. Стороны в ходе процесса обвиняли друг друга в регулярных издевательствах, детально описывая многочисленные семейные ссоры. Режиссер фильма "Жанна Дюбари" — Майвенн Ле Беско. Она тоже недавно оказалась в центре скандала. Главный редактор французского журнала "Mediapart" Эдви Пленель утверждает, как пишет Variety, что она якобы подошла к нему в ресторане, схватила за волосы и плюнула в лицо. Также несколько дней назад о своем уходе из профессии в открытом письме на сайте Telerama заявила актриса Адель Энель. Она выступила против безнаказанности французских кинематографистов, обвиненных в насилии. В 2020 году Энель демонстративно покинула церемонию "Сезар" после того, как награду присвоили Роману Полански. В 1970-х годах его обвиняли в сексуальном насилии по отношению к 13-летней девочке-подростку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Более сотни знаменитостей упрекнули Каннский фестиваль в поддержке насилия
Более сотни звезд в открытом письме упрекнули Каннский фестиваль в поддержке насилия
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Более сотни знаменитостей упрекнули Каннский фестиваль в поддержке насилия, фильмом открытия смотра стала лента "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли французского короля Людовика XV. Коллективное письмо опубликовано
в Liberation.
По мнению его авторов, смотр расстилает "ковровую дорожку для мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно".
"Фестиваль посылает сигнал о том, что мы можем продолжать безнаказанно применять насилие в нашей стране, что оно допустимо там, где есть творчество", — уточняется в петиции.
Актеры и актрисы заявили, что часто сталкиваются с сексуальным насилием, издевательствами и расизмом на рабочем месте.
«
"Когда мы набираемся смелости заговорить или попросить о помощи, то часто слышим: "Пожалуйста, помолчите ради фильма", — рассказывают они.
По их мнению, французское кино стало "системой, которая давит и уничтожает".
Год назад присяжные признали клеветой утверждения бывшей жены Деппа Эмбер Херд о том, что она была жертвой домашнего насилия. Стороны в ходе процесса обвиняли друг друга в регулярных издевательствах, детально описывая многочисленные семейные ссоры.
Режиссер фильма "Жанна Дюбари" — Майвенн Ле Беско. Она тоже недавно оказалась в центре скандала. Главный редактор французского журнала "Mediapart" Эдви Пленель утверждает, как пишет
Variety, что она якобы подошла к нему в ресторане, схватила за волосы и плюнула в лицо.
Также несколько дней назад о своем уходе из профессии в открытом письме на сайте Telerama заявила
актриса Адель Энель. Она выступила против безнаказанности французских кинематографистов, обвиненных в насилии. В 2020 году Энель демонстративно покинула церемонию "Сезар" после того, как награду присвоили Роману Полански. В 1970-х годах его обвиняли в сексуальном насилии по отношению к 13-летней девочке-подростку.
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