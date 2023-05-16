https://ria.ru/20230516/fake-1872197745.html

Колумбиец получил срок за бот-ферму с фейками о российской армии

Колумбиец получил срок за бот-ферму с фейками о российской армии - РИА Новости, 16.05.2023

Колумбиец получил срок за бот-ферму с фейками о российской армии

Головинский суд Москвы во вторник приговорил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо к пяти годам двум месяцам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:45

2023-05-16T16:45

2023-05-16T16:45

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

колумбия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Головинский суд Москвы во вторник приговорил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо к пяти годам двум месяцам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США, сообщили РИА Новости в суде. Гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Дело возбудили по материалам Службы контрразведки ФСБ России. Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля прошлого года фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, "обеспечивал техническую подготовку и размещение" в одном из торговых центров Москвы бот-фермы из смартфонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В СК отмечали, что все это Хиральдо делал в составе организованной группы за деньги, а руководили им из-за рубежа. Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК. На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск.

https://ria.ru/20221205/bot-ferma-1836463227.html

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колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подробности дела колумбийца, публиковавшего фейки о российской армии РИА Новости публикует эксклюзивные подробности дела колумбийца, по версии следствия публиковавшего в интересах американской организации фейки о российской армии - в том числе его показания и оперативное видео. ФСБ сообщила, что вынесла гражданину Колумбии официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под уголовную статью о шпионаже. 2023-05-16T16:45 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), колумбия