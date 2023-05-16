https://ria.ru/20230516/fake-1872197745.html
Колумбиец получил срок за бот-ферму с фейками о российской армии
Колумбиец получил срок за бот-ферму с фейками о российской армии - РИА Новости, 16.05.2023
Колумбиец получил срок за бот-ферму с фейками о российской армии
Головинский суд Москвы во вторник приговорил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо к пяти годам двум месяцам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:45
2023-05-16T16:45
2023-05-16T16:45
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
колумбия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Головинский суд Москвы во вторник приговорил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо к пяти годам двум месяцам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США, сообщили РИА Новости в суде. Гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Дело возбудили по материалам Службы контрразведки ФСБ России. Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля прошлого года фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, "обеспечивал техническую подготовку и размещение" в одном из торговых центров Москвы бот-фермы из смартфонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В СК отмечали, что все это Хиральдо делал в составе организованной группы за деньги, а руководили им из-за рубежа. Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК. На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск.
https://ria.ru/20221205/bot-ferma-1836463227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
Подробности дела колумбийца, публиковавшего фейки о российской армии
РИА Новости публикует эксклюзивные подробности дела колумбийца, по версии следствия публиковавшего в интересах американской организации фейки о российской армии - в том числе его показания и оперативное видео. ФСБ сообщила, что вынесла гражданину Колумбии официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под уголовную статью о шпионаже.
2023-05-16T16:45
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PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), колумбия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Колумбия
Колумбиец получил срок за бот-ферму с фейками о российской армии
Колумбийцу Хиральдо дали более пяти лет колонии за бот-ферму с фейками о российской армии
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Головинский суд Москвы во вторник приговорил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо к пяти годам двум месяцам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США, сообщили РИА Новости в суде.
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"Суд назначил наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в суде.
Колумбиец создал в Москве бот-ферму для фейков об СВО по указанию из США
Гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Дело возбудили по материалам Службы контрразведки ФСБ России.
Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля прошлого года фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, "обеспечивал техническую подготовку и размещение" в одном из торговых центров Москвы бот-фермы из смартфонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине.
В СК отмечали, что все это Хиральдо делал в составе организованной группы за деньги, а руководили им из-за рубежа. Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты.
Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК.
На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск.