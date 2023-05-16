https://ria.ru/20230516/f16-1872061921.html

Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ

Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2023

Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ

Украина надеется получить от западных союзников до 50 истребителей F-16, Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:27

2023-05-16T09:27

2023-05-16T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

нато

владимир зеленский

g7

f-16

украина

сша

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина надеется получить от западных союзников до 50 истребителей F-16, Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве, сообщает газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака. "Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба", - пишет издание, ссылаясь на заявление Сака. По его словам, Украине сейчас "нечем остановить" российские самолеты. Как заявил советник главы минобороны Украины, Зеленский хочет, чтобы тема F-16 стала одной из главных на саммите G7, который пройдет в Хиросиме, и встрече лидеров стран НАТО в июле в Вильнюсе. По словам Сака, Зеленский получил "заверения" от западных лидеров во время своего последнего европейского турне, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни. По данным издания, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Киеву F-16, Сак заявил, что у этих стран "есть важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "вдохновили" таких союзников, как США и Турция. Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Как написала газета Guardian, Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям". Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба", и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей, добавив, что его страна "все получит". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html

https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, владимир зеленский, g7, f-16, украина, сша