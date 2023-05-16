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Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:27 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/f16-1872061921.html
Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ
Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2023
Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ
Украина надеется получить от западных союзников до 50 истребителей F-16, Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:27
2023-05-16T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
нато
владимир зеленский
g7
f-16
украина
сша
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина надеется получить от западных союзников до 50 истребителей F-16, Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве, сообщает газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака. "Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба", - пишет издание, ссылаясь на заявление Сака. По его словам, Украине сейчас "нечем остановить" российские самолеты. Как заявил советник главы минобороны Украины, Зеленский хочет, чтобы тема F-16 стала одной из главных на саммите G7, который пройдет в Хиросиме, и встрече лидеров стран НАТО в июле в Вильнюсе. По словам Сака, Зеленский получил "заверения" от западных лидеров во время своего последнего европейского турне, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни. По данным издания, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Киеву F-16, Сак заявил, что у этих стран "есть важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "вдохновили" таких союзников, как США и Турция. Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Как написала газета Guardian, Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям". Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба", и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей, добавив, что его страна "все получит". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html
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в мире, нато, владимир зеленский, g7, f-16, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Владимир Зеленский, G7, F-16, Украина, США
Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ

Politico: Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы остановить Россию

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина надеется получить от западных союзников до 50 истребителей F-16, Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве, сообщает газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.
"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба", - пишет издание, ссылаясь на заявление Сака. По его словам, Украине сейчас "нечем остановить" российские самолеты.
Истребители Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Достанет до Москвы". Какое оружие получил Киев
14 мая, 08:00
Как заявил советник главы минобороны Украины, Зеленский хочет, чтобы тема F-16 стала одной из главных на саммите G7, который пройдет в Хиросиме, и встрече лидеров стран НАТО в июле в Вильнюсе. По словам Сака, Зеленский получил "заверения" от западных лидеров во время своего последнего европейского турне, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.
По данным издания, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Киеву F-16, Сак заявил, что у этих стран "есть важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "вдохновили" таких союзников, как США и Турция.
Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Как написала газета Guardian, Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям". Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба", и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей, добавив, что его страна "все получит".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОВладимир ЗеленскийG7F-16УкраинаСША
 
 
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