https://ria.ru/20230516/evropa-1872091230.html

Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ

Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2023

Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ

Владимир Зеленский в частном порядке выступает за более активную дипломатическую роль Европы на фоне предстоящих выборов президента США и посреднических усилий... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:32

2023-05-16T11:32

2023-05-16T11:32

в мире

европа

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в частном порядке выступает за более активную дипломатическую роль Европы на фоне предстоящих выборов президента США и посреднических усилий со стороны ряда стран, сообщила газета New York Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников. Согласно чиновникам, Зеленский опасается, что из-за президентской гонки в США президент Джо Байден в меньшей степени будет заниматься дипломатией. Должностные лица также обеспокоены тем, что в случае победы на выборах кандидата-республиканца на Западе произойдет крах лидерства США, отмечается в публикации. Как добавляется, чиновники Белого дома в частном порядке выражают уверенность в том, что обе партии в краткосрочной перспективе будут поддерживать оказание помощи Украине. Однако после перехода палаты представителей конгресса под контроль республиканцев в результате выборов 2022 года чиновники еще не запрашивали дополнительную финансовую поддержку Украине, поэтому не знают наверняка о стремлениях членов республиканской партии, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230511/strakh-1871118641.html

https://ria.ru/20230515/pomosch-1871874879.html

европа

сша

украина

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в мире, европа, сша, украина, владимир зеленский, джо байден