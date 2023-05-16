Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ
NYT: Зеленский хочет активной дипломатии от Европы на фоне мирных инициатив ряда стран
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в частном порядке выступает за более активную дипломатическую роль Европы на фоне предстоящих выборов президента США и посреднических усилий со стороны ряда стран, сообщила газета New York Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.
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"Зеленский в частном порядке также настаивает на более значимой роли Европы на дипломатической арене. Украина настороженно относится к составлению мирных планов и исполнению роли посредников странами, у которых тесные отношения с Россией, такими как Китай и Бразилия", - говорится в сообщении издания.
Согласно чиновникам, Зеленский опасается, что из-за президентской гонки в США президент Джо Байден в меньшей степени будет заниматься дипломатией. Должностные лица также обеспокоены тем, что в случае победы на выборах кандидата-республиканца на Западе произойдет крах лидерства США, отмечается в публикации.
Как добавляется, чиновники Белого дома в частном порядке выражают уверенность в том, что обе партии в краткосрочной перспективе будут поддерживать оказание помощи Украине. Однако после перехода палаты представителей конгресса под контроль республиканцев в результате выборов 2022 года чиновники еще не запрашивали дополнительную финансовую поддержку Украине, поэтому не знают наверняка о стремлениях членов республиканской партии, подчеркивается в сообщении.