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Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2023
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11:32 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/evropa-1872091230.html
Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ
Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2023
Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ
Владимир Зеленский в частном порядке выступает за более активную дипломатическую роль Европы на фоне предстоящих выборов президента США и посреднических усилий... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:32
2023-05-16T11:32
в мире
европа
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в частном порядке выступает за более активную дипломатическую роль Европы на фоне предстоящих выборов президента США и посреднических усилий со стороны ряда стран, сообщила газета New York Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников. Согласно чиновникам, Зеленский опасается, что из-за президентской гонки в США президент Джо Байден в меньшей степени будет заниматься дипломатией. Должностные лица также обеспокоены тем, что в случае победы на выборах кандидата-республиканца на Западе произойдет крах лидерства США, отмечается в публикации. Как добавляется, чиновники Белого дома в частном порядке выражают уверенность в том, что обе партии в краткосрочной перспективе будут поддерживать оказание помощи Украине. Однако после перехода палаты представителей конгресса под контроль республиканцев в результате выборов 2022 года чиновники еще не запрашивали дополнительную финансовую поддержку Украине, поэтому не знают наверняка о стремлениях членов республиканской партии, подчеркивается в сообщении.
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в мире, европа, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
В мире, Европа, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
Киев хочет более активной дипломатии от Европы, пишут СМИ

NYT: Зеленский хочет активной дипломатии от Европы на фоне мирных инициатив ряда стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги
Флаги - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в частном порядке выступает за более активную дипломатическую роль Европы на фоне предстоящих выборов президента США и посреднических усилий со стороны ряда стран, сообщила газета New York Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.
«
"Зеленский в частном порядке также настаивает на более значимой роли Европы на дипломатической арене. Украина настороженно относится к составлению мирных планов и исполнению роли посредников странами, у которых тесные отношения с Россией, такими как Китай и Бразилия", - говорится в сообщении издания.
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Согласно чиновникам, Зеленский опасается, что из-за президентской гонки в США президент Джо Байден в меньшей степени будет заниматься дипломатией. Должностные лица также обеспокоены тем, что в случае победы на выборах кандидата-республиканца на Западе произойдет крах лидерства США, отмечается в публикации.
Как добавляется, чиновники Белого дома в частном порядке выражают уверенность в том, что обе партии в краткосрочной перспективе будут поддерживать оказание помощи Украине. Однако после перехода палаты представителей конгресса под контроль республиканцев в результате выборов 2022 года чиновники еще не запрашивали дополнительную финансовую поддержку Украине, поэтому не знают наверняка о стремлениях членов республиканской партии, подчеркивается в сообщении.
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