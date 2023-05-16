https://ria.ru/20230516/erdogan-1872258359.html

Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке к выборам

Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке к выборам - РИА Новости, 16.05.2023

Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке к выборам

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью во вторник, что в рамках агитации ко второму туру президентских выборов не планирует проводить митинги, но в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:49

2023-05-16T20:49

2023-05-16T20:55

турция

в мире

кахраманмараш

сирия

кемаль кылычдароглу

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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью во вторник, что в рамках агитации ко второму туру президентских выборов не планирует проводить митинги, но в конце недели посетит зону разрушительных февральских землетрясений."Митинги мы проводить не будем, но в субботу-воскресенье я планирую направиться в зону февральских землетрясений, лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели сказал, что возможно отправится со мной, мы проведем там ряд встреч с общественностью, что-то вроде митингов", - заявил Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D.В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

турция

кахраманмараш

сирия

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турция, в мире, кахраманмараш, сирия, кемаль кылычдароглу