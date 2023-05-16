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Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке к выборам - РИА Новости, 16.05.2023
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20:49 16.05.2023 (обновлено: 20:55 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/erdogan-1872258359.html
Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке к выборам
Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке к выборам - РИА Новости, 16.05.2023
Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке к выборам
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью во вторник, что в рамках агитации ко второму туру президентских выборов не планирует проводить митинги, но в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:49
2023-05-16T20:55
турция
в мире
кахраманмараш
сирия
кемаль кылычдароглу
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью во вторник, что в рамках агитации ко второму туру президентских выборов не планирует проводить митинги, но в конце недели посетит зону разрушительных февральских землетрясений."Митинги мы проводить не будем, но в субботу-воскресенье я планирую направиться в зону февральских землетрясений, лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели сказал, что возможно отправится со мной, мы проведем там ряд встреч с общественностью, что-то вроде митингов", - заявил Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D.В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
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турция, в мире, кахраманмараш, сирия, кемаль кылычдароглу
Турция, В мире, Кахраманмараш, Сирия, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке к выборам

Эрдоган заявил, что не планирует проводить митинги при подготовке ко II туру выборов

© AFP 2023 / OZAN KOSEПредвыборные плакаты президента Турции и кандидата в президенты от Народного альянса Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата в президенты от Национального альянса Кемаля Кылычдароглу в Шанлыурфе
Предвыборные плакаты президента Турции и кандидата в президенты от Народного альянса Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата в президенты от Национального альянса Кемаля Кылычдароглу в Шанлыурфе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Предвыборные плакаты президента Турции и кандидата в президенты от Народного альянса Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата в президенты от Национального альянса Кемаля Кылычдароглу в Шанлыурфе
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью во вторник, что в рамках агитации ко второму туру президентских выборов не планирует проводить митинги, но в конце недели посетит зону разрушительных февральских землетрясений.
"Митинги мы проводить не будем, но в субботу-воскресенье я планирую направиться в зону февральских землетрясений, лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели сказал, что возможно отправится со мной, мы проведем там ряд встреч с общественностью, что-то вроде митингов", - заявил Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D.
В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
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