https://ria.ru/20230516/eksport-1872156779.html

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт Урала на $2,6 млрд

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт Урала на $2,6 млрд - РИА Новости, 16.05.2023

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт Урала на $2,6 млрд

Объем поддержанного Группой Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) экспорта в Уральском федеральном округе составил в 2022 году 2,6 миллиарда... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:32

2023-05-16T14:32

2023-05-16T14:32

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

свердловская область

екатеринбург

андрей белоусов

технологии

сделано в россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Объем поддержанного Группой Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) экспорта в Уральском федеральном округе составил в 2022 году 2,6 миллиарда долларов, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав УФО."В современных условиях поддержка экспорта, обеспечение условий для его развития являются одним из приоритетов деятельности всех уровней власти и институтов развития. За последнее время одной из основных задач РЭЦ совместно с федеральными органами исполнительной власти является адаптация существующих мер поддержки и разработка новых инструментов под резко сменившиеся обстоятельства, перестройка деятельности в таком формате, который бы максимально учитывал потребности наших экспортеров и был направлен на минимизацию рисков, связанных с внешней торговлей", - сказал Солодов.По его словам, итогом работы окружного совещания должен стать набор решений для реализации возможностей и устранения проблем на региональном и межрегиональном уровне, которые рекомендуется интегрировать в региональные программы развития экспорта, а также набор предложений по необходимым решениям федерального уровня."Свердловская область видит в лице РЭЦ надежного партнера. Благодарен за поддержку, оказываемую компаниям региона со стороны РЭЦ, а также за оперативное взаимодействие по возникающим вопросам со стороны правительства региона", - отметил замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.Участники совещания отметили важность работы с бизнесом "на местах", которая поможет обеспечить сопровождение и решение проблем компаний на каждом этапе экспорта. Сейчас российскому предпринимателю доступен широкий инструментарий федеральных и региональных мер поддержки развития экспорта. Главная задача - выбрать наиболее релевантные и эффективные для каждой компании. Значительную роль в этом процессе играют центры поддержки экспорта, которые функционируют в 82 регионах страны.Кроме того, РЭЦ помогает в том числе региональным экспортерам продвигать продукцию на внешних рынках под национальным брендом "Сделано в России". Он объединяет под единым "зонтиком" всех производителей российской продукции, продвигает отечественную продукцию и подтверждает, что наше - значит качественное, надежное и конкурентоспособное. Цель "Сделано в России" – доказать, что России есть чем гордиться, создать благоприятные условия для развития бизнеса и стимулировать предпринимательскую активность, в том числе в регионах.Окружное совещание в Екатеринбурге состоялось в соответствии с решением, принятым по итогам общероссийского селекторного совещания у первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова, которое состоялось в феврале 2023 года.

https://ria.ru/20230504/transport-1869773566.html

https://ria.ru/20230515/raschety-1871929533.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, свердловская область, екатеринбург, андрей белоусов, технологии, сделано в россии, форум "сделано в россии"