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Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ

Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ - РИА Новости, 16.05.2023

Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ

РФ не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после того как госдеп США в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:00

2023-05-16T13:00

2023-05-16T13:05

россия

государственный департамент сша

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после того как госдеп США в инициативном порядке обнародовал эту информацию по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, мы не будем. Мы это никак не рассматриваем, мы это прочитали. Коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен", - сказал Рябков журналистам.

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россия, государственный департамент сша, сергей рябков, сша