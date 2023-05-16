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Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ - РИА Новости, 16.05.2023
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13:00 16.05.2023 (обновлено: 13:05 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/dsnv-1872122174.html
Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ - РИА Новости, 16.05.2023
Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
РФ не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после того как госдеп США в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:00
2023-05-16T13:05
россия
государственный департамент сша
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после того как госдеп США в инициативном порядке обнародовал эту информацию по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, мы не будем. Мы это никак не рассматриваем, мы это прочитали. Коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен", - сказал Рябков журналистам.
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россия, государственный департамент сша, сергей рябков, сша
Россия, Государственный департамент США, Сергей Рябков, США
Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ

Рябков: Россия в ответ на публикацию госдепом не будет обнародовать свои данные по ДСНВ

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после того как госдеп США в инициативном порядке обнародовал эту информацию по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, мы не будем. Мы это никак не рассматриваем, мы это прочитали. Коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен", - сказал Рябков журналистам.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности
25 апреля, 19:53
 
РоссияГосударственный департамент СШАСергей РябковСША
 
 
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