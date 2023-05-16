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Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ - РИА Новости, 16.05.2023
Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
РФ не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после того как госдеп США в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:00
2023-05-16T13:00
2023-05-16T13:05
россия
государственный департамент сша
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после того как госдеп США в инициативном порядке обнародовал эту информацию по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, мы не будем. Мы это никак не рассматриваем, мы это прочитали. Коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен", - сказал Рябков журналистам.
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Россия, Государственный департамент США, Сергей Рябков, США
Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
Рябков: Россия в ответ на публикацию госдепом не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после того как госдеп США в инициативном порядке обнародовал эту информацию по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, мы не будем. Мы это никак не рассматриваем, мы это прочитали. Коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен", - сказал Рябков журналистам.
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