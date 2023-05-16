СМИ раскрыли подробности о передаче британских дронов-камикадзе Украине
Telegraph: Британия разработала дроны-камикадзе большой дальности по заказу Украины
© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дроны-камикадзе большой дальности, о поставке которых в понедельник объявила Великобритания, были разработаны для Украины на заказ с меньшими затратами, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который объявил о новом пакете помощи для Украины, в него вошли в том числе зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
"Они были быстро разработаны и адаптированы при значительно меньших затратах, чем другие", - цитирует издание слова источника, который добавил, что действие этих дронов "сравнимо с действием артиллерийского снаряда".
Источник также отметил, что секретность объясняется коммерческой тайной, поскольку беспилотники "все еще проходят через поздние стадии закупок", их поставки на Украину ожидаются в ближайшие месяцы.
По словам других источников в минобороны Британии, которые приводит газета, предоставляемые беспилотники являются "одноразовыми", а их "главная цель - переносить боеприпасы".
Как отмечает Telegraph, предоставляемые дроны-камикадзе имеют дальность полета более 200 километров и дополняют ракеты большой дальности Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине на прошлой неделе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".