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На границе с Курской областью сбили два украинских дрона-камикадзе
На границе с Курской областью сбили два украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 16.05.2023
На границе с Курской областью сбили два украинских дрона-камикадзе
На границе с Курской областью сбили два украинских дрона-камикадзе, они взорвались при падении, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:26
2023-05-16T18:26
2023-05-16T19:57
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
украина
роман старовойт
происшествия
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. На границе с Курской областью сбили два украинских дрона-камикадзе, они взорвались при падении, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины.Под обстрелами ВСУ оказываются и другие населенные пункты региона. Так, накануне около 600 человек остались без электричества после удара украинских войск по селам Локоть и Красный Пахарь.В области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872115498.html
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курская область, суджанский район, украина, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Украина, Роман Старовойт, Происшествия, Вооруженные силы Украины
На границе с Курской областью сбили два украинских дрона-камикадзе
Курский губернатор Старовойт сообщил о двух сбитых на границе дронах-камикадзе ВСУ