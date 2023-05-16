https://ria.ru/20230516/dron-1872130647.html

Упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским

Упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским - РИА Новости, 16.05.2023

Упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским

Беспилотник, упавший на территории санатория УМВД в Смоленской области, оказался гражданским, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Василий Анохин. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:25

2023-05-16T13:25

2023-05-16T13:27

василий анохин

смоленская область

происшествия

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БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Беспилотник, упавший на территории санатория УМВД в Смоленской области, оказался гражданским, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Василий Анохин. "Упавший вчера на территории санатория МВД беспилотник — обычный гражданский квадрокоптер, - написал Анохин в своем телеграм-канале во вторник. По его словам, беспилотник не представляет опасности.

https://ria.ru/20230516/bespilotnik-1872041380.html

смоленская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

василий анохин, смоленская область, происшествия