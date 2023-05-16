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Упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским - РИА Новости, 16.05.2023
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13:25 16.05.2023 (обновлено: 13:27 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/dron-1872130647.html
Упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским
Упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским - РИА Новости, 16.05.2023
Упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским
Беспилотник, упавший на территории санатория УМВД в Смоленской области, оказался гражданским, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Василий Анохин. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:25
2023-05-16T13:27
василий анохин
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Беспилотник, упавший на территории санатория УМВД в Смоленской области, оказался гражданским, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Василий Анохин. "Упавший вчера на территории санатория МВД беспилотник — обычный гражданский квадрокоптер, - написал Анохин в своем телеграм-канале во вторник. По его словам, беспилотник не представляет опасности.
https://ria.ru/20230516/bespilotnik-1872041380.html
смоленская область
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василий анохин, смоленская область, происшествия
Василий Анохин, Смоленская область, Происшествия
Упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским

Врио губернатора Анохин: упавший у смоленского санатория МВД дрон оказался гражданским

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Беспилотник, упавший на территории санатория УМВД в Смоленской области, оказался гражданским, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Василий Анохин.
"Упавший вчера на территории санатория МВД беспилотник — обычный гражданский квадрокоптер, - написал Анохин в своем телеграм-канале во вторник.
По его словам, беспилотник не представляет опасности.
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Василий АнохинСмоленская областьПроисшествия
 
 
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