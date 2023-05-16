https://ria.ru/20230516/dron-1872030707.html
В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских
В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских - РИА Новости, 16.05.2023
В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских
В Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского беспилотника после прибытия на место обстрела со стороны ВСУ, заявил Следственный комитет России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T00:39
2023-05-16T00:39
2023-05-16T01:45
брянская область
россия
токмак
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского беспилотника после прибытия на место обстрела со стороны ВСУ, заявил Следственный комитет России. Уточняется, что "боевики ВСУ дважды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами". В результате повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.
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брянская область, россия, токмак, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Россия, Токмак, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских
СК: в Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского дрона