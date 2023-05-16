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В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских - РИА Новости, 16.05.2023
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00:39 16.05.2023 (обновлено: 01:45 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/dron-1872030707.html
В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских
В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских - РИА Новости, 16.05.2023
В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских
В Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского беспилотника после прибытия на место обстрела со стороны ВСУ, заявил Следственный комитет России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T00:39
2023-05-16T01:45
брянская область
россия
токмак
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского беспилотника после прибытия на место обстрела со стороны ВСУ, заявил Следственный комитет России. Уточняется, что "боевики ВСУ дважды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами". В результате повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.
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брянская область
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брянская область, россия, токмак, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Россия, Токмак, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских

СК: в Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского дрона

© Фото : @nashenergodar / TelegramОбломки и взрывчатка сбитого украинского беспилотника
Обломки и взрывчатка сбитого украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : @nashenergodar / Telegram
Обломки и взрывчатка сбитого украинского беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского беспилотника после прибытия на место обстрела со стороны ВСУ, заявил Следственный комитет России.
«

"По сообщениям в социальных медиа, ВСУ обстреляли населенный пункт Хоромное в Брянской области. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля", — подчеркнули в СК.

Уточняется, что "боевики ВСУ дважды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами".
В результате повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.
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Брянская областьРоссияТокмакВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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