https://ria.ru/20230516/dron-1872030707.html

В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских

В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских - РИА Новости, 16.05.2023

В Брянской области украинский дрон атаковал полицейских

В Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского беспилотника после прибытия на место обстрела со стороны ВСУ, заявил Следственный комитет России. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T00:39

2023-05-16T00:39

2023-05-16T01:45

брянская область

россия

токмак

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Брянской области полицейские подверглись атаке с украинского беспилотника после прибытия на место обстрела со стороны ВСУ, заявил Следственный комитет России. Уточняется, что "боевики ВСУ дважды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами". В результате повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.

https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html

брянская область

россия

токмак

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2023

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брянская область, россия, токмак, вооруженные силы украины, происшествия