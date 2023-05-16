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Под Ярославлем студенту колледжа сломали челюсть в драке во время занятий - РИА Новости, 16.05.2023
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21:21 16.05.2023 (обновлено: 22:34 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/draka-1872263587.html
Под Ярославлем студенту колледжа сломали челюсть в драке во время занятий
Под Ярославлем студенту колледжа сломали челюсть в драке во время занятий - РИА Новости, 16.05.2023
Под Ярославлем студенту колледжа сломали челюсть в драке во время занятий
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин занялся расследованием обстоятельств произошедшей во время занятий драки в колледже, в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:21
2023-05-16T22:34
происшествия
ярославская область
ярославль
переславль-залесский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин занялся расследованием обстоятельств произошедшей во время занятий драки в колледже, в которой одному из студентов сломали челюсть, и возмутился тем фактом, что учебное заведение не оповестило об инциденте полицию. "По факту драки во время учебных занятий в Переславском колледже имени А. Невского, в результате которой одному из несовершеннолетних учеников была сломана челюсть, уполномоченным возбуждено дело, проводились выездные мероприятия, опрашивались должностные лица", - сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В ходе проверки установлено, что комиссия для расследования несчастного случая с обучающимися была создана руководителем колледжа лишь спустя 12 дней после произошедшего инцидента, состав комиссии был сформирован с нарушениями установленного законодательством порядка, подчеркивает омбудсмен. "Вызывает удивление факт того, что ни образовательная организация, ни медицинское учреждение, в которое был госпитализирован пострадавший в результате случившегося, не уведомили правоохранительные органы об указанном инциденте, несмотря на наличие факта причинения существенного вреда здоровью", - заявил омбудсмен. По словам Михаила Крупина, образовательные организации должны незамедлительно проводить расследования несчастных случаев с обучающимися, и делать это надо в строгом соответствии с установленным законодательством порядком. РИА Новости пока не располагает комментарием колледжа.Переславская межрайонная прокуратура провела проверку инцидента. "Установлено, что 3 мая текущего года 16-летний учащийся указанного образовательного учреждения в ходе ссоры нанес удар своему сокурснику. Пострадавший, испытав физическую боль, покинул учебное заведение, не сообщив администрации колледжа о произошедшем", - говорится в сообщении Ярославской областной прокуратуры.Надзорное ведомство отмечает, что руководство колледжа узнало о происшествии 11 мая, однако в нарушение требований федерального законодательства не проинформировало полицию, а также своевременно не инициировала расследование несчастного случая с учащимся. В связи с этим прокуратура внесла директору колледжа представление об устранении нарушений."Кроме того, органами внутренних дел по городскому округу Переславль-Залесский по указанному факту в настоящее время проводится доследственная проверка", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20230214/kriminal-1851768789.html
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происшествия, ярославская область, ярославль, переславль-залесский
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Переславль-Залесский
Под Ярославлем студенту колледжа сломали челюсть в драке во время занятий

Омбудсмен Крупин: под Ярославлем студенту сломали челюсть в драке во время занятий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин занялся расследованием обстоятельств произошедшей во время занятий драки в колледже, в которой одному из студентов сломали челюсть, и возмутился тем фактом, что учебное заведение не оповестило об инциденте полицию.
"По факту драки во время учебных занятий в Переславском колледже имени А. Невского, в результате которой одному из несовершеннолетних учеников была сломана челюсть, уполномоченным возбуждено дело, проводились выездные мероприятия, опрашивались должностные лица", - сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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В ходе проверки установлено, что комиссия для расследования несчастного случая с обучающимися была создана руководителем колледжа лишь спустя 12 дней после произошедшего инцидента, состав комиссии был сформирован с нарушениями установленного законодательством порядка, подчеркивает омбудсмен.
"Вызывает удивление факт того, что ни образовательная организация, ни медицинское учреждение, в которое был госпитализирован пострадавший в результате случившегося, не уведомили правоохранительные органы об указанном инциденте, несмотря на наличие факта причинения существенного вреда здоровью", - заявил омбудсмен.
По словам Михаила Крупина, образовательные организации должны незамедлительно проводить расследования несчастных случаев с обучающимися, и делать это надо в строгом соответствии с установленным законодательством порядком.
РИА Новости пока не располагает комментарием колледжа.
Переславская межрайонная прокуратура провела проверку инцидента. "Установлено, что 3 мая текущего года 16-летний учащийся указанного образовательного учреждения в ходе ссоры нанес удар своему сокурснику. Пострадавший, испытав физическую боль, покинул учебное заведение, не сообщив администрации колледжа о произошедшем", - говорится в сообщении Ярославской областной прокуратуры.
Надзорное ведомство отмечает, что руководство колледжа узнало о происшествии 11 мая, однако в нарушение требований федерального законодательства не проинформировало полицию, а также своевременно не инициировала расследование несчастного случая с учащимся. В связи с этим прокуратура внесла директору колледжа представление об устранении нарушений.
"Кроме того, органами внутренних дел по городскому округу Переславль-Залесский по указанному факту в настоящее время проводится доследственная проверка", - сообщает прокуратура.
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