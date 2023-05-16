https://ria.ru/20230516/draka-1872263587.html

Под Ярославлем студенту колледжа сломали челюсть в драке во время занятий

Под Ярославлем студенту колледжа сломали челюсть в драке во время занятий - РИА Новости, 16.05.2023

Под Ярославлем студенту колледжа сломали челюсть в драке во время занятий

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин занялся расследованием обстоятельств произошедшей во время занятий драки в колледже, в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:21

2023-05-16T21:21

2023-05-16T22:34

происшествия

ярославская область

ярославль

переславль-залесский

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин занялся расследованием обстоятельств произошедшей во время занятий драки в колледже, в которой одному из студентов сломали челюсть, и возмутился тем фактом, что учебное заведение не оповестило об инциденте полицию. "По факту драки во время учебных занятий в Переславском колледже имени А. Невского, в результате которой одному из несовершеннолетних учеников была сломана челюсть, уполномоченным возбуждено дело, проводились выездные мероприятия, опрашивались должностные лица", - сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В ходе проверки установлено, что комиссия для расследования несчастного случая с обучающимися была создана руководителем колледжа лишь спустя 12 дней после произошедшего инцидента, состав комиссии был сформирован с нарушениями установленного законодательством порядка, подчеркивает омбудсмен. "Вызывает удивление факт того, что ни образовательная организация, ни медицинское учреждение, в которое был госпитализирован пострадавший в результате случившегося, не уведомили правоохранительные органы об указанном инциденте, несмотря на наличие факта причинения существенного вреда здоровью", - заявил омбудсмен. По словам Михаила Крупина, образовательные организации должны незамедлительно проводить расследования несчастных случаев с обучающимися, и делать это надо в строгом соответствии с установленным законодательством порядком. РИА Новости пока не располагает комментарием колледжа.Переславская межрайонная прокуратура провела проверку инцидента. "Установлено, что 3 мая текущего года 16-летний учащийся указанного образовательного учреждения в ходе ссоры нанес удар своему сокурснику. Пострадавший, испытав физическую боль, покинул учебное заведение, не сообщив администрации колледжа о произошедшем", - говорится в сообщении Ярославской областной прокуратуры.Надзорное ведомство отмечает, что руководство колледжа узнало о происшествии 11 мая, однако в нарушение требований федерального законодательства не проинформировало полицию, а также своевременно не инициировала расследование несчастного случая с учащимся. В связи с этим прокуратура внесла директору колледжа представление об устранении нарушений."Кроме того, органами внутренних дел по городскому округу Переславль-Залесский по указанному факту в настоящее время проводится доследственная проверка", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20230214/kriminal-1851768789.html

https://ria.ru/20230505/izbienie-1870052057.html

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происшествия, ярославская область, ярославль, переславль-залесский