В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ
Замглавы МИД Рябков заявил, что выход России из ДОВСЕ займет около полугода
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе займёт около полугода, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По завершении процедуры денонсации нам предстоит предпринять также ряд действий в отношениях с другими-государствами участниками ДОВСЕ. Первое из них - направление уведомления о намерении выйти из Договора. Это делается как минимум за 150 дней до планируемой даты выхода и содержит заявление об исключительных обстоятельствах, сделавших этот шаг необходимым", - сказал Рябков в ходе рассмотрения Госдумой закона о денонсации ДОВСЕ.
По словам Рябкова, не позднее чем через три недели после уведомления должна быть созвана конференция стран-участниц договора для рассмотрения вопросов, имеющих отношение к выходу из него России.
"На ней мы изложим свою твердую позицию, опирающуюся на федеральный закон, надеюсь он будет принят, публично вновь доведем до стран НАТО и мирового сообщества, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в ДОВСЕ. Таким образом, для полного завершения выхода нашей страны из Договора в соответствии с его положениями, понадобится порядка шести месяцев", - добавил Рябков.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".