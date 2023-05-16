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В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
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13:05 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/dovse-1872125223.html
В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ
В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ
Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе займёт около полугода, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:05
2023-05-16T13:05
россия
европа
сергей рябков
госдума рф
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе займёт около полугода, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "По завершении процедуры денонсации нам предстоит предпринять также ряд действий в отношениях с другими-государствами участниками ДОВСЕ. Первое из них - направление уведомления о намерении выйти из Договора. Это делается как минимум за 150 дней до планируемой даты выхода и содержит заявление об исключительных обстоятельствах, сделавших этот шаг необходимым", - сказал Рябков в ходе рассмотрения Госдумой закона о денонсации ДОВСЕ. По словам Рябкова, не позднее чем через три недели после уведомления должна быть созвана конференция стран-участниц договора для рассмотрения вопросов, имеющих отношение к выходу из него России. "На ней мы изложим свою твердую позицию, опирающуюся на федеральный закон, надеюсь он будет принят, публично вновь доведем до стран НАТО и мирового сообщества, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в ДОВСЕ. Таким образом, для полного завершения выхода нашей страны из Договора в соответствии с его положениями, понадобится порядка шести месяцев", - добавил Рябков. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230516/dovse-1872093755.html
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россия, европа, сергей рябков, госдума рф, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Европа, Сергей Рябков, Госдума РФ, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ

Замглавы МИД Рябков заявил, что выход России из ДОВСЕ займет около полугода

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе займёт около полугода, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По завершении процедуры денонсации нам предстоит предпринять также ряд действий в отношениях с другими-государствами участниками ДОВСЕ. Первое из них - направление уведомления о намерении выйти из Договора. Это делается как минимум за 150 дней до планируемой даты выхода и содержит заявление об исключительных обстоятельствах, сделавших этот шаг необходимым", - сказал Рябков в ходе рассмотрения Госдумой закона о денонсации ДОВСЕ.
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По словам Рябкова, не позднее чем через три недели после уведомления должна быть созвана конференция стран-участниц договора для рассмотрения вопросов, имеющих отношение к выходу из него России.
"На ней мы изложим свою твердую позицию, опирающуюся на федеральный закон, надеюсь он будет принят, публично вновь доведем до стран НАТО и мирового сообщества, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в ДОВСЕ. Таким образом, для полного завершения выхода нашей страны из Договора в соответствии с его положениями, понадобится порядка шести месяцев", - добавил Рябков.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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