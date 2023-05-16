https://ria.ru/20230516/dovse-1872125223.html

В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ

В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023

В МИД рассказали, сколько времени займет выход России из ДОВСЕ

Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе займёт около полугода, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:05

2023-05-16T13:05

2023-05-16T13:05

россия

европа

сергей рябков

госдума рф

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе займёт около полугода, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "По завершении процедуры денонсации нам предстоит предпринять также ряд действий в отношениях с другими-государствами участниками ДОВСЕ. Первое из них - направление уведомления о намерении выйти из Договора. Это делается как минимум за 150 дней до планируемой даты выхода и содержит заявление об исключительных обстоятельствах, сделавших этот шаг необходимым", - сказал Рябков в ходе рассмотрения Госдумой закона о денонсации ДОВСЕ. По словам Рябкова, не позднее чем через три недели после уведомления должна быть созвана конференция стран-участниц договора для рассмотрения вопросов, имеющих отношение к выходу из него России. "На ней мы изложим свою твердую позицию, опирающуюся на федеральный закон, надеюсь он будет принят, публично вновь доведем до стран НАТО и мирового сообщества, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в ДОВСЕ. Таким образом, для полного завершения выхода нашей страны из Договора в соответствии с его положениями, понадобится порядка шести месяцев", - добавил Рябков. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230516/dovse-1872093755.html

https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, сергей рябков, госдума рф, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)