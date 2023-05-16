https://ria.ru/20230516/dovse-1872115973.html
Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ
Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ
Депутаты Госдумы приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:45
2023-05-16T12:45
2023-05-16T23:34
европа
госдума рф
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париж
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обсе
приостановка участия россии в довсе
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).Как сообщил спикер Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, это решение — в интересах граждан России.Он отметил, что глобальную систему безопасности разрушили Вашингтон и Брюссель, одержимые идеей построения однополярного мира.Спикер напомнил, что НАТО разрушала такие страны, как Югославия, Афганистан, Ливия Ирак, Сирия, приносила их жителям страдания.Сегодня же Вашингтон провоцирует глобальную катастрофу, накачивая оружием Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире и сохранить свою гегемонию, заключил Володин.Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму 10 мая.
https://ria.ru/20230516/dovse-1872125223.html
https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, госдума рф, россия, париж, стамбул, обсе, приостановка участия россии в довсе, в мире, вячеслав володин
Европа, Госдума РФ, Россия, Париж, Стамбул, ОБСЕ, Приостановка участия России в ДОВСЕ, В мире, Вячеслав Володин
Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ
Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Депутаты Госдумы приняли закон о денонсации
Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Как сообщил спикер Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
, это решение — в интересах граждан России.
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Он отметил, что глобальную систему безопасности разрушили Вашингтон и Брюссель, одержимые идеей построения однополярного мира.
«
"Участники Североатлантического альянса, создавая НАТО в 1949 году, заявляли, что делают это исключительно в оборонительных целях. На деле — блок оказался волком в овечьей шкуре", — говорится в публикации.
Спикер напомнил, что НАТО разрушала такие страны, как Югославия, Афганистан, Ливия Ирак, Сирия, приносила их жителям страдания.
Сегодня же Вашингтон провоцирует глобальную катастрофу, накачивая оружием Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире и сохранить свою гегемонию, заключил Володин.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был предложен обновленный вариант. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму 10 мая.
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