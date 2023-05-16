https://ria.ru/20230516/dovse-1872115598.html
Решение о денонсации ДОВСЕ разошлют по парламентам мира
Решение о денонсации ДОВСЕ разошлют по парламентам мира - РИА Новости, 16.05.2023
Решение о денонсации ДОВСЕ разошлют по парламентам мира
Решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) будет разослано по парламентам мира сегодня, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:44
2023-05-16T12:44
2023-05-16T12:55
россия
в мире
госдума рф
обсе
стамбул
париж
приостановка участия россии в довсе
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) будет разослано по парламентам мира сегодня, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее во вторник Госдума приняла приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе."Сегодня же решение (о принятии закона о денонсации ДОВСЕ), которое будет принято через минуту, будет разослано по парламентам мира", - сказал Слуцкий в ходе пленарного заседания.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, госдума рф, обсе, стамбул, париж, приостановка участия россии в довсе, леонид слуцкий (политик), европа
Россия, В мире, Госдума РФ, ОБСЕ, Стамбул, Париж, Приостановка участия России в ДОВСЕ, Леонид Слуцкий (политик), Европа
Решение о денонсации ДОВСЕ разошлют по парламентам мира
Депутат Слуцкий: решение о денонсации ДОВСЕ разошлют по парламентам мира сегодня