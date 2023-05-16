https://ria.ru/20230516/dovse-1872093755.html

Рябков заявил о невозможности возвращения к ДОВСЕ

Рябков заявил о невозможности возвращения к ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023

Рябков заявил о невозможности возвращения к ДОВСЕ

Возвращение к Договору об обычных вооруженных силах в Европе невозможно, обсуждать какую-то замену можно будет только после отказа Запада от враждебной... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:40

2023-05-16T11:40

2023-05-16T12:43

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

в мире

довсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Возвращение к Договору об обычных вооруженных силах в Европе невозможно, обсуждать какую-то замену можно будет только после отказа Запада от враждебной политики, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, начинать какое-то обсуждение нового договора можно будет только после того, как "закончится штормовой период наших отношений с Западом", там откажутся от враждебной политики и начнут искать концептуально другие подходы."На военно-технические меры, в том числе возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдем практический военно-технический ответ. И безопасность свою будем обеспечивать", — подчеркнул замминистра.Десятого мая стало известно, что Россия инициировала денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Владимир Путин назначил Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в парламенте.

https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире, довсе