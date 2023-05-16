Рябков заявил о невозможности возвращения к ДОВСЕ
Замглавы МИД Рябков заявил о невозможности возвращения России к ДОВСЕ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Возвращение к Договору об обычных вооруженных силах в Европе невозможно, обсуждать какую-то замену можно будет только после отказа Запада от враждебной политики, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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"Для себя ДОВСЕ мы уже списали в архив, уже оставили в прошлом, а что будут предпринимать другие государства — вопрос к ним", — сообщил дипломат.
По его словам, начинать какое-то обсуждение нового договора можно будет только после того, как "закончится штормовой период наших отношений с Западом", там откажутся от враждебной политики и начнут искать концептуально другие подходы.
"На военно-технические меры, в том числе возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдем практический военно-технический ответ. И безопасность свою будем обеспечивать", — подчеркнул замминистра.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был предложен обновленный вариант. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Десятого мая стало известно, что Россия инициировала денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Владимир Путин назначил Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в парламенте.