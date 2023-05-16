https://ria.ru/20230516/dollar-1872045827.html
Доллар поднялся до 80 рублей
Доллар поднялся до 80 рублей - РИА Новости, 16.05.2023
Доллар поднялся до 80 рублей
Рубль усиливает снижение: доллар уже поднимался до 80 рублей, после чего немного отступил вниз, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T07:59
2023-05-16T07:59
2023-05-16T07:59
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже поднимался до 80 рублей, после чего немного отступил вниз, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.24 мск рос на 72 копейки - до 79,87 рубля, юаня - на 8 копеек, до 11,46 рубля, евро - на 68 копеек, до 87,08 рубля. Минутами ранее доллар максимально дорожал до 80 рублей – максимума со 2 мая.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Доллар поднялся до 80 рублей
Московская биржа: доллар поднялся до 80 рублей – впервые с начала мая
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже поднимался до 80 рублей, после чего немного отступил вниз, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.24 мск рос на 72 копейки - до 79,87 рубля, юаня - на 8 копеек, до 11,46 рубля, евро - на 68 копеек, до 87,08 рубля.
Минутами ранее доллар максимально дорожал до 80 рублей – максимума со 2 мая.
Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар, заявил Небензя