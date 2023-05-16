https://ria.ru/20230516/dollar-1872045827.html

Доллар поднялся до 80 рублей

Доллар поднялся до 80 рублей - РИА Новости, 16.05.2023

Доллар поднялся до 80 рублей

Рубль усиливает снижение: доллар уже поднимался до 80 рублей, после чего немного отступил вниз, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T07:59

2023-05-16T07:59

2023-05-16T07:59

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже поднимался до 80 рублей, после чего немного отступил вниз, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.24 мск рос на 72 копейки - до 79,87 рубля, юаня - на 8 копеек, до 11,46 рубля, евро - на 68 копеек, до 87,08 рубля. Минутами ранее доллар максимально дорожал до 80 рублей – максимума со 2 мая.

https://ria.ru/20230505/dollar-1869823163.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа