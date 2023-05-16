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Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о свободе веры - РИА Новости, 16.05.2023
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Религия
 
20:32 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/doklad-1872256479.html
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о свободе веры
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о свободе веры - РИА Новости, 16.05.2023
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о свободе веры
США игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих, а также репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви, заявили в российском... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:32
2023-05-16T20:32
религия
украина
россия
сша
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих, а также репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви, заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя доклад госдепартамента о свободе вероисповедания в мире. "При этом здесь проигнорировали нарастающее с каждым днем ущемление именно киевским режимом прав верующих. Гонения на послушников Киево-Печерской Лавры. Предпочли закрыть глаза на репрессии Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви", - сообщили в посольстве. В дипмиссии отметили, что подобный подход является проявлением "двойных" стандартов, кощунственности и некомпетентности и подчеркнули, что "американцы, перевернув с ног на голову причинно-следственные связи украинского конфликта, бездоказательно вменили нам попытку раскола Православной церкви". "Призываем власти Соединенных Штатов прекратить политизировать тематику свободы вероисповедания, используя ее как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств" - резюмировали в посольстве. Ранее госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
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РИА Новости
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украина, россия, сша, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, США, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о свободе веры

Посольство России: США игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих и репрессии УПЦ

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих, а также репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви, заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя доклад госдепартамента о свободе вероисповедания в мире.
"При этом здесь проигнорировали нарастающее с каждым днем ущемление именно киевским режимом прав верующих. Гонения на послушников Киево-Печерской Лавры. Предпочли закрыть глаза на репрессии Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что подобный подход является проявлением "двойных" стандартов, кощунственности и некомпетентности и подчеркнули, что "американцы, перевернув с ног на голову причинно-следственные связи украинского конфликта, бездоказательно вменили нам попытку раскола Православной церкви".
"Призываем власти Соединенных Штатов прекратить политизировать тематику свободы вероисповедания, используя ее как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств" - резюмировали в посольстве.
Ранее госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаРоссияСШАУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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