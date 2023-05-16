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ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
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18:46 16.05.2023 (обновлено: 19:28 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/diversii-1872234038.html
ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала спецоперации
ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала спецоперации
В России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:46
2023-05-16T19:28
тюменская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
свердловская область
россия
фсб
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. В России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области."Свердловское управление ФСБ совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп", — говорится в заявлении.Отмечается, что члены ДРГ планировали устроить серию терактов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, ОПК, зданиях органов власти и военкоматов.В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации было задержано 20 человек и возбуждено 13 уголовных дел.
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тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, свердловская область, россия, фсб
Тюменская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Свердловская область, Россия, ФСБ
ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала спецоперации

ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях с начала СВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. В России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.
"Свердловское управление ФСБ совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп", — говорится в заявлении.
Отмечается, что члены ДРГ планировали устроить серию терактов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, ОПК, зданиях органов власти и военкоматов.
В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации было задержано 20 человек и возбуждено 13 уголовных дел.
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Тюменская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияСвердловская областьРоссияФСБ
 
 
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