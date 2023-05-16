https://ria.ru/20230516/diversii-1872234038.html

ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала спецоперации

ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023

ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в двух областях с начала спецоперации

В России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:46

2023-05-16T18:46

2023-05-16T19:28

тюменская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

свердловская область

россия

фсб

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. В России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области."Свердловское управление ФСБ совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп", — говорится в заявлении.Отмечается, что члены ДРГ планировали устроить серию терактов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, ОПК, зданиях органов власти и военкоматов.В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации было задержано 20 человек и возбуждено 13 уголовных дел.

https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html

тюменская область

свердловская область

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тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, свердловская область, россия, фсб