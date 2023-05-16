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В Ингушетии умерла девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье - РИА Новости, 16.05.2023
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21:26 16.05.2023 (обновлено: 23:47 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/devochka-1872264277.html
В Ингушетии умерла девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье
В Ингушетии умерла девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье - РИА Новости, 16.05.2023
В Ингушетии умерла девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье
В Ингушетии умерла четырехлетняя девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:26
2023-05-16T23:47
происшествия
россия
махмуд-али калиматов
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 16 мая — РИА Новости. В Ингушетии умерла четырехлетняя девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.Мать ребенка арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ее собираются лишить родительских прав. На минувшей неделе Калиматов заявил, что после случившегося в регионе проведут проверку всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних.В конце апреля в приемное отделение Малгобекской больницы в тяжелом состоянии доставили четырехлетнюю девочку с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой она проживала, состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Травмы ребенку, предположительно, нанесли мать и бабушка. Возбуждено уголовное дело, его ход контролирует руководство СК России.
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происшествия, россия, махмуд-али калиматов, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии умерла девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье

Глава Ингушетии Калиматов: умерла девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в коридоре городской клинической больницы
Медицинская сестра в коридоре городской клинической больницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинская сестра в коридоре городской клинической больницы. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 мая — РИА Новости. В Ингушетии умерла четырехлетняя девочка, попавшая в больницу после издевательств в семье, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
«

"Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь. <...> Врачи оказались бессильны перед тяжелым заболеванием крови", — написал он.

Мать ребенка арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ее собираются лишить родительских прав.
На минувшей неделе Калиматов заявил, что после случившегося в регионе проведут проверку всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних.
В конце апреля в приемное отделение Малгобекской больницы в тяжелом состоянии доставили четырехлетнюю девочку с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой она проживала, состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Травмы ребенку, предположительно, нанесли мать и бабушка. Возбуждено уголовное дело, его ход контролирует руководство СК России.
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