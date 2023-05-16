https://ria.ru/20230516/detsad-1872012609.html

Ефимов: детсад и жилые дома строят на месте промзоны Октябрьское Поле

Ефимов: детсад и жилые дома строят на месте промзоны Октябрьское Поле - РИА Новости, 16.05.2023

Ефимов: детсад и жилые дома строят на месте промзоны Октябрьское Поле

Инвестор завершил монтаж железобетонных конструкций четырех жилых корпусов и детского сада на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" - первого проекта... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:10

2023-05-16T09:10

2023-05-16T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Инвестор завершил монтаж железобетонных конструкций четырех жилых корпусов и детского сада на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" - первого проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны "Октябрьское Поле" в районе Щукино инвестор возводит на улице Берзарина семь жилых корпусов, два детских сада и технопарк общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. Сейчас уже завершен монтаж железобетонных конструкций четырех домов и детского сада, в квартирах приступили к внутренним работам. Также ведется устройство сетей, кровель и фасадов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в департаменте городского имущества, на части бывшей промзоны площадью почти 6 гектаров компания "РГ-Девелопмент" построит свыше 180 тысяч квадратных метров недвижимости. При этом будет создано около 500 рабочих мест.Как отметила генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова, завершить редевелопмент части промзоны "Октябрьское Поле" в Щукино планируется до конца 2024 года. К этому времени будет завершено возведение семи жилых корпусов, двух детских садов и технопарка.В конце прошлого года на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" в Щукино построили жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В апреле 2023 года ввели в эксплуатацию школу на 800 учеников, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230511/zastroyschik-1870893595.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва