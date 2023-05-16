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Ефимов: детсад и жилые дома строят на месте промзоны Октябрьское Поле - РИА Новости, 16.05.2023
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09:10 16.05.2023
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Ефимов: детсад и жилые дома строят на месте промзоны Октябрьское Поле
Ефимов: детсад и жилые дома строят на месте промзоны Октябрьское Поле - РИА Новости, 16.05.2023
Ефимов: детсад и жилые дома строят на месте промзоны Октябрьское Поле
Инвестор завершил монтаж железобетонных конструкций четырех жилых корпусов и детского сада на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" - первого проекта... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:10
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москва
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Инвестор завершил монтаж железобетонных конструкций четырех жилых корпусов и детского сада на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" - первого проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны "Октябрьское Поле" в районе Щукино инвестор возводит на улице Берзарина семь жилых корпусов, два детских сада и технопарк общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. Сейчас уже завершен монтаж железобетонных конструкций четырех домов и детского сада, в квартирах приступили к внутренним работам. Также ведется устройство сетей, кровель и фасадов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в департаменте городского имущества, на части бывшей промзоны площадью почти 6 гектаров компания "РГ-Девелопмент" построит свыше 180 тысяч квадратных метров недвижимости. При этом будет создано около 500 рабочих мест.Как отметила генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова, завершить редевелопмент части промзоны "Октябрьское Поле" в Щукино планируется до конца 2024 года. К этому времени будет завершено возведение семи жилых корпусов, двух детских садов и технопарка.В конце прошлого года на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" в Щукино построили жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В апреле 2023 года ввели в эксплуатацию школу на 800 учеников, уточняется в сообщении.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: детсад и жилые дома строят на месте промзоны Октябрьское Поле

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Инвестор завершил монтаж железобетонных конструкций четырех жилых корпусов и детского сада на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" - первого проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны "Октябрьское Поле" в районе Щукино инвестор возводит на улице Берзарина семь жилых корпусов, два детских сада и технопарк общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. Сейчас уже завершен монтаж железобетонных конструкций четырех домов и детского сада, в квартирах приступили к внутренним работам. Также ведется устройство сетей, кровель и фасадов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как рассказали в департаменте городского имущества, на части бывшей промзоны площадью почти 6 гектаров компания "РГ-Девелопмент" построит свыше 180 тысяч квадратных метров недвижимости. При этом будет создано около 500 рабочих мест.
Как отметила генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова, завершить редевелопмент части промзоны "Октябрьское Поле" в Щукино планируется до конца 2024 года. К этому времени будет завершено возведение семи жилых корпусов, двух детских садов и технопарка.
В конце прошлого года на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" в Щукино построили жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В апреле 2023 года ввели в эксплуатацию школу на 800 учеников, уточняется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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