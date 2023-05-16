https://ria.ru/20230516/deti-1872280495.html

МИД отметил роль Молдавии в возвращении детей в Россию с Украины

МИД отметил роль Молдавии в возвращении детей в Россию с Украины - РИА Новости, 16.05.2023

МИД отметил роль Молдавии в возвращении детей в Россию с Украины

Москва рассчитывает на продолжение взаимодействия с Кишиневом по вопросу возвращения детей с территории Украины, отмечает конструктивную позицию властей... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:54

2023-05-16T23:54

2023-05-16T23:54

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на продолжение взаимодействия с Кишиневом по вопросу возвращения детей с территории Украины, отмечает конструктивную позицию властей Молдавии, заявило министерство иностранных дел России. Ведомство отметило, что в рамках гуманитарной акции 9-10 мая с Украины в Россию через территорию Молдавии и Армении были эвакуированы двое несовершеннолетних граждан РФ, а также их бабушка. "Хотелось бы также отметить конструктивную позицию молдавских властей, которые создали все условия для беспрепятственного и максимально быстрого въезда российских граждан с территории Украины в Молдавию и их вылета в Россию в сопровождении представителя аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ", - говорится в заявлении МИД РФ. Москва рассчитывает на продолжение подобного взаимодействия в интересах граждан, добавило министерство.

https://ria.ru/20230516/deti-1872259325.html

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молдавия

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в мире, россия, молдавия, украина