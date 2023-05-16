Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/deti-1872259325.html
МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня
МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня - РИА Новости, 16.05.2023
МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что нарастает политизация темы детей в международной повестке дня. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:56
2023-05-16T20:56
в мире
белоруссия
европа
оон
юнисеф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148739/95/1487399559_0:264:2970:1935_1920x0_80_0_0_8fd4b1ef561ca1b409f929e1741f1720.jpg
МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что нарастает политизация темы детей в международной повестке дня. Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, Амбразевич обратил внимание на эту проблему во время встречи с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Белоруссии Рустамом Хайдаровым и региональным советником по партнерству регионального офиса ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Арташесом Мирзояном. "Заместитель министра обратил внимание представителей ЮНИСЕФ на нарастающую политизацию темы детей в международной повестке дня, в том числе белорусской практики приема детей из иностранных государств на оздоровление в летних лагерях в Беларуси. Собеседники согласились с тем, что детская повестка не должна инструментализироваться государствами в угоду политическим целям", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на встрече отмечено эффективное сотрудничество Белоруссии и ЮНИСЕФ с целью оказания содействия детям украинских беженцев в период с 2014 года и по настоящее время, в том числе реализованный в 2022 году по линии Белорусского Красного Креста и при финансовой поддержке ЮНИСЕФ проект "Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году". Кроме того, добавили в пресс-службе, обсуждены актуальные и перспективные задачи правительства страны и фонда в части мобилизации внешних ресурсов на цели финансирования проектной деятельности ЮНИСЕФ в Белоруссии.
https://ria.ru/20230514/erdogan-1871632422.html
https://ria.ru/20230513/ukraina-1871530410.html
белоруссия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148739/95/1487399559_93:0:2882:2092_1920x0_80_0_0_ca7cc36590cec91d251e4a5ae4ea3bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, европа, оон, юнисеф
В мире, Белоруссия, Европа, ООН, ЮНИСЕФ
МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: тема детей политизирована в международной повестке дня

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что нарастает политизация темы детей в международной повестке дня.
Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, Амбразевич обратил внимание на эту проблему во время встречи с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Белоруссии Рустамом Хайдаровым и региональным советником по партнерству регионального офиса ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Арташесом Мирзояном.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Эрдоган раздал детям деньги перед тем, как проголосовать в Стамбуле
14 мая, 14:09
"Заместитель министра обратил внимание представителей ЮНИСЕФ на нарастающую политизацию темы детей в международной повестке дня, в том числе белорусской практики приема детей из иностранных государств на оздоровление в летних лагерях в Беларуси. Собеседники согласились с тем, что детская повестка не должна инструментализироваться государствами в угоду политическим целям", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на встрече отмечено эффективное сотрудничество Белоруссии и ЮНИСЕФ с целью оказания содействия детям украинских беженцев в период с 2014 года и по настоящее время, в том числе реализованный в 2022 году по линии Белорусского Красного Креста и при финансовой поддержке ЮНИСЕФ проект "Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году".
Кроме того, добавили в пресс-службе, обсуждены актуальные и перспективные задачи правительства страны и фонда в части мобилизации внешних ресурсов на цели финансирования проектной деятельности ЮНИСЕФ в Белоруссии.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В РПЦ предрекли "стерилизацию" детей на Украине
13 мая, 17:18
 
В миреБелоруссияЕвропаООНЮНИСЕФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала