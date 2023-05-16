МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня
Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: тема детей политизирована в международной повестке дня
© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что нарастает политизация темы детей в международной повестке дня.
Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, Амбразевич обратил внимание на эту проблему во время встречи с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Белоруссии Рустамом Хайдаровым и региональным советником по партнерству регионального офиса ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Арташесом Мирзояном.
"Заместитель министра обратил внимание представителей ЮНИСЕФ на нарастающую политизацию темы детей в международной повестке дня, в том числе белорусской практики приема детей из иностранных государств на оздоровление в летних лагерях в Беларуси. Собеседники согласились с тем, что детская повестка не должна инструментализироваться государствами в угоду политическим целям", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на встрече отмечено эффективное сотрудничество Белоруссии и ЮНИСЕФ с целью оказания содействия детям украинских беженцев в период с 2014 года и по настоящее время, в том числе реализованный в 2022 году по линии Белорусского Красного Креста и при финансовой поддержке ЮНИСЕФ проект "Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году".
Кроме того, добавили в пресс-службе, обсуждены актуальные и перспективные задачи правительства страны и фонда в части мобилизации внешних ресурсов на цели финансирования проектной деятельности ЮНИСЕФ в Белоруссии.