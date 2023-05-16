https://ria.ru/20230516/deti-1872259325.html

МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня

МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня - РИА Новости, 16.05.2023

МИД Белоруссии заявил о политизации темы детей в международной повестке дня

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что нарастает политизация темы детей в международной повестке дня. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:56

2023-05-16T20:56

2023-05-16T20:56

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что нарастает политизация темы детей в международной повестке дня. Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, Амбразевич обратил внимание на эту проблему во время встречи с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Белоруссии Рустамом Хайдаровым и региональным советником по партнерству регионального офиса ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Арташесом Мирзояном. "Заместитель министра обратил внимание представителей ЮНИСЕФ на нарастающую политизацию темы детей в международной повестке дня, в том числе белорусской практики приема детей из иностранных государств на оздоровление в летних лагерях в Беларуси. Собеседники согласились с тем, что детская повестка не должна инструментализироваться государствами в угоду политическим целям", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на встрече отмечено эффективное сотрудничество Белоруссии и ЮНИСЕФ с целью оказания содействия детям украинских беженцев в период с 2014 года и по настоящее время, в том числе реализованный в 2022 году по линии Белорусского Красного Креста и при финансовой поддержке ЮНИСЕФ проект "Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году". Кроме того, добавили в пресс-службе, обсуждены актуальные и перспективные задачи правительства страны и фонда в части мобилизации внешних ресурсов на цели финансирования проектной деятельности ЮНИСЕФ в Белоруссии.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871632422.html

https://ria.ru/20230513/ukraina-1871530410.html

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