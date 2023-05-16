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Глеб Десятников: у Москвы и Аммана есть перспективы в атомной энергетике

Глеб Десятников: у Москвы и Аммана есть перспективы в атомной энергетике - РИА Новости, 16.05.2023

Глеб Десятников: у Москвы и Аммана есть перспективы в атомной энергетике

В дни празднования Победы посол России в Иордании Глеб Десятников дал интервью агентству РИА Новости, в ходе которого рассказал о наиболее перспективных сферах... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:00

2023-05-16T12:00

2023-05-16T12:04

интервью

россия

иордания

ближний восток

лига арабских государств

халед тукан

глеб десятников

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В дни празднования Победы посол России в Иордании Глеб Десятников дал интервью агентству РИА Новости, в ходе которого рассказал о наиболее перспективных сферах сотрудничества между Москвой и Амманом, прокомментировал последние события на Ближнем Востоке и назвал не совсем уместной аналогию между российской специальной военной операцией и палестино-израильским конфликтом.– Глеб Феликсович, граждане арабских стран в целом и жители Иордании в частности слышат о Дне Победы, однако информации о нем у них не очень много. Как российские граждане и официальные лица относятся к этому дню?– День Победы – это одна из важнейших дат в российском национальном календаре. Это день, когда мы отмечаем два ключевых для нашей истории события: завершение Великой отечественной войны и победы в ней нашего народа. Это также день скорби, когда мы отдаем дань памяти миллионам советских граждан, погибших во имя свободы будущих поколений россиян. Нашей страной был продемонстрирован невиданный пример мужества и героизма – в критический момент мы смогли сплотиться, взять волю в кулак и сокрушить армию фашисткой Германии. В этом заключается суть праздника, который отмечается в России и бывших советских республиках 9 мая.– Можем ли мы говорить, что этот день несет в себе такой смысл, что Российская Федерация на протяжении всей своей истории через свою политику обеспечивала мир и стабильность?– Россия всегда была тем государством, которое в своей внешней политике неизменно следовало принципам мирного разрешения конфликтных ситуаций, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы. Победа над фашизмом способствовала тому, что эти хорошо известные идеи легли в основу философии новой международной организации – ООН и ее основополагающего документа – Устава ООН. Советский Союз наряду с другими странами Запада – своими союзниками по антигитлеровской коалиции – стали главными архитекторами новой системы международных отношении, базирующихся на ценностях, олицетворением которых Россия была на протяжении всей своей истории.– Каким образом Запад смог изобразить картину, полностью отличающуюся от настоящей России? Как ему удалось сфальсифицировать факты о роли России в войне, хотя заслуга в защите Запада от нацизма лежит на Москве?– Безусловно, сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентной информационной атакой на нашу страну. Предпринимаются попытки принизить роль России в разгроме фашистской Германии, исказить исторические факты, демонизировать образ СССР. Но все эти усилия безуспешны – в Европе, да и других странах мира, немало людей, которые знают правду о той кровопролитной войне и цене, которую заплатил советский народ, в том числе ради освобождения западного мира от смерти, разрухи и варварства, которые несли вместе с собой полчища фашистских захватчиков.– Западные СМИ показывают Россию, занимающуюся сегодня защитой своей геополитических интересов в рамках специальной военной операции, так, будто одно государство нападает на другое. Это негативно отражается на арабах, которые пострадали в 1948 году от оккупации Палестины. Если мы хотим прояснить российскую позицию в этой операции, что мы можем сказать гражданам арабских стран?– Вы правильно заметили, что в рамках специальной военной операции, проводимой на Украине, Москва преследует лишь одну единственную цель – защитить свои национальные интересы, обеспечить безопасность своего народа, сохранить жизнь и культурную идентичность тех, кто считает себя русскими. В случае же с палестино-израильским конфликтом его предпосылки несколько другие, поэтому аналогия здесь не совсем уместная.– Сегодня перед Российской Федерацией стоит большой вызов. Стремясь защитить себя от расширения НАТО и приближения к своим границам, она оказывается вынуждена противостоять своим двоюродным братьям и славянскому народу, имеем в виду украинский народ. Какие шаги предприняла Российская Федерация для сохранения духа братства между российским и украинским народами в свете нынешней специальной военной операции?– Приближение НАТО к российским границам, экспансионистские устремления блока – то, что всерьез беспокоило нас в постсоветскую эпоху. Свои озабоченности мы не раз высказывали в диалоге с западными партнерами. Пытались предотвратить эскалацию в рамках дипломатических усилий. Во многом, этой задаче была подчинена работа "минского формата". Но все оказалось безрезультатно. Вы правы, когда говорите о духе братства между русскими и украинцами. Нас, действительно, объединяет общая история, религия, культура. Мы – братские народы. Но между нами, к сожалению, встали украинские политики и отдельные лидеры в Киеве, которые пытаются разобщить нас. Им это не удастся сделать, Россия будет укреплять гуманитарные, культурно-исторические связи с украинским народом, содействовать его процветанию.– Как вы считаете, удалось ли это России?– Уверен, что история окажется на нашей стороне. И российский, и украинский народы сохранят дух братства, останутся близкими друг другу, сосуществуя в одном культурно-историческом пространстве.– Какие наиболее важные вызовы стоят перед Россией в том, что касается вопроса сохранения духа братства между российским и украинским народами?– Как я уже сказал – это пропагандистская накачка украинцев. Работа ведется интенсивно и уже довольно давно. Но постепенно украинцы начинают осознавать, что стали жертвами ложной риторики, идеологических заблуждений и политики двойных стандартов.– Какую роль играет Россия в защите арабских христиан?– Москва уделяет особое внимание такому важному направлению региональной политики, как положению христианского населения Ближнего Востока. Эта конфессиональная группа оказалась в достаточно уязвимом положении – число христиан в зоне БВСА неуклонно уменьшается. Поэтому Россия оказывает неизменную поддержку арабскому православию, признавая его особую цивилизационную роль в культурно-социальном развитии Ближнего Востока, гармонизации отношений между всеми населяющими его религиозно-этническими группами, и, конечно, укреплении межцивилизационного диалога.– Иордания и Россия в равной степени заинтересованы в сирийском вопросе. Считаете ли вы, что нормализация между Саудовской Аравией и Ираном, произошедшая под эгидой Китая, приведет к сближению между Иорданией и Ираном и положит начало решению неурегулированных вопросов между двумя странами? Может ли это представлять собой базу для более быстрого сближения отношений с Иорданией и как?– Считаем, что нормализация отношений между Эр-Риядом и Тегераном при китайском посредничестве – это одно из самых позитивных событий, которые имели место в последнее время на Ближнем Востоке. Мы приветствуем это соглашение и готовы оказать необходимое содействие в дальнейшем развитии такой примирительной тенденции. В частности, Россия с 1990-х годов продвигает Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая бы сейчас могла послужить этой цели. Безусловно, рассчитываем, что налаживание диалога между КСА и ИРИ самым благотворным образом скажется и на других аспектах региональной политики. В первую очередь, это касается и сирийского сюжета, и двусторонних отношений между Амманом и Тегераном. Знаю, что обоюдная заинтересованность в этом есть и здесь, в Королевстве, и в Иране. Перезагрузка отношений между этими столицами могла бы способствовать наращиванию политического диалога, укреплению взаимной торговли. Поэтому с оптимизмом смотрим на будущее и иордано-иранского, и иордано-сирийского сотрудничества.– Иордания и Россия сотрудничают по ситуации на юге Сирии. Уже некоторое время Иордания сталкивается с такой опасностью как нарушители границы и наркоторговцы. Есть ли какое-либо развитие событий в этом вопросе, которое может снизить опасения Иордании?– Ситуация на сирийском юге неизменно остается в фокусе внимания Москвы и Аммана. Это – один из ключевых пунктов двусторонней повестки дня. Контакты по данной проблематике ведутся на постоянной основе в рамках всех имеющихся между нашими странами каналов общения. И эта работа, как мы считаем, приносит свои позитивные результаты.– Сирия вернулась в Лигу арабских государств. Как вы относитесь к такого рода событиям?– Это уже давно назревшая необходимость. Ближний Восток как никогда нуждается в консолидации, деэскалации и налаживании взаимовыгодного сотрудничества между всеми заинтересованными региональными столицами. Возвращение Сирии в общеарабскую семью – это шаг к миру и стабильности в регионе. Убеждены, что от этого выиграет все арабское сообщество, ведь сообща можно преодолеть любые трудности. А сейчас таких вызовов в регионе немало.– На ваш взгляд, какие следующие шаги должны быть предприняты для восстановления регионального мира и обеспечения безопасности и процветания соседних с Сирией стран?– Следует заняться обсуждением вопросов взаимовыгодного сосуществования всех стран региона. Как представляется, наиболее выигрышной темой для диалога могли бы стать вопросы восстановления торговых связей между региональными столицами, укрепления безопасности и борьбы с терроризмом. На этом сейчас необходимо сосредоточить основное внимание.– Как вы считаете, может ли фактор Ирана стать камнем преткновения в вопросе нормализации между Дамаском и арабским миром?– Наоборот. Иран демонстрирует конструктивный настрой и готовность к сотрудничеству по всему спектру вопросов взаимодействия с арабским сообществом. Это можно только приветствовать.– Каким вы видите будущее региона в свете деэскалации на Ближнем Востоке, в особенности нормализации между Саудовской Аравией и странами Персидского залива с одной стороны и Ирана с другой?– Если эти процессы станут устойчивой тенденцией, то будущее Ближнего Востока обещает быть весьма перспективным. Регион устал от бесконечной череды конфликтов, войн и нестабильности. Укрепление взаимного доверия и сотрудничества между арабскими столицами должно вернуть сюда мир и процветание. Задача России и всех остальных внешних игроков – помочь арабским друзьям сохранить этот настрой на кооперацию как стратегический вектор развития.– Глава Управления по атомной энергии Иордании Халед Тукан недавно заявил в интервью РИА Новости о сотрудничестве между Россией и Иорданией в сфере атомной медицины и иорданской заинтересованности в том, чтобы сосредоточиться на таких крупных вопросах, как создание атомной электростанции. Что касается сотрудничества в сфере атомной медицины, то иорданская сторона отправила в компанию "Росатом" запрос о сотрудничестве. Каковы перспективы российско-иорданского сотрудничества в этой сфере?– Сотрудничество с Амманом развивается в разных областях. И атомная энергетика, и атомная медицина – наиболее перспективные из них. Россия обладает уникальными наработками и опытом в этой сфере, поэтому наши ядерные технологии пользуются неизменным спросом. Это касается и упомянутых вами препаратов, которые успешно применяются в лечении онкологических заболеваний. Уверен, что партнерство с королевством в производстве лютеция могло бы стать успешным примером российско-иорданского сотрудничества в области ядерной медицины и сформировать основу для будущих более крупных проектов.– В этом году ожидается заседание российско-иорданской межправкомиссии. Есть ли уже конкретная дата?– В настоящий момент компетентные ведомства наших стран прорабатывают возможные сроки очередного заседания МПК, которое должно состояться в этот раз в Аммане. Ведется подготовка и его субстантивного наполнения. Для нас это важно – мы хотим, чтобы двусторонние отношения с дружественной нам Иорданией продолжали укрепляться и развиваться. Для этого требуется тщательная и методичная работа наших экспертов.

https://ria.ru/20230516/abdulatipov-1871904801.html

https://ria.ru/20221005/ukraina-1821592315.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230410/granitsa-1864300094.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230108/1843504898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230514/1871655633.html

https://ria.ru/20230424/iordaniya-1867257327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, иордания, ближний восток, лига арабских государств, халед тукан, глеб десятников