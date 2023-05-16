https://ria.ru/20230516/deputaty-1872200852.html

Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов

Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов - РИА Новости, 16.05.2023

Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Николая Борцова и Джашарбека Узденова, которые... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:58

2023-05-16T16:58

2023-05-16T16:58

политика

джашарбек узденов

николай борцов

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Николая Борцова и Джашарбека Узденова, которые скончались 23 апреля. Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов умер 23 апреля на 78-м году жизни, а Джашарбек Узденов — на 57-м году жизни. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Борцова Николая Ивановича, избранного по Липецкому одномандатному избирательному округу №114 (Липецкая область), 23 апреля 2023 года в связи с его смертью", - сообщается в документе."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Узденова Джашарбека Борисовича, избранного по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), 23 апреля 2023 года в связи с его смертью", - говорится в другом документе.

https://ria.ru/20230423/bortsov-1867190465.html

https://ria.ru/20230423/uzdenov-1867227282.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, джашарбек узденов, николай борцов, госдума рф, единая россия