https://ria.ru/20230516/deputaty-1872200852.html
Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов
Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов - РИА Новости, 16.05.2023
Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Николая Борцова и Джашарбека Узденова, которые... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:58
2023-05-16T16:58
2023-05-16T16:58
политика
джашарбек узденов
николай борцов
госдума рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Николая Борцова и Джашарбека Узденова, которые скончались 23 апреля. Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов умер 23 апреля на 78-м году жизни, а Джашарбек Узденов — на 57-м году жизни. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Борцова Николая Ивановича, избранного по Липецкому одномандатному избирательному округу №114 (Липецкая область), 23 апреля 2023 года в связи с его смертью", - сообщается в документе."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Узденова Джашарбека Борисовича, избранного по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), 23 апреля 2023 года в связи с его смертью", - говорится в другом документе.
https://ria.ru/20230423/bortsov-1867190465.html
https://ria.ru/20230423/uzdenov-1867227282.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, джашарбек узденов, николай борцов, госдума рф, единая россия
Политика, Джашарбек Узденов, Николай Борцов, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов
Госдума прекратила полномочия депутатов Борцова и Узденова, умерших 23 апреля