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Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов - РИА Новости, 16.05.2023
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16:58 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/deputaty-1872200852.html
Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов
Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов - РИА Новости, 16.05.2023
Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Николая Борцова и Джашарбека Узденова, которые... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:58
2023-05-16T16:58
политика
джашарбек узденов
николай борцов
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Николая Борцова и Джашарбека Узденова, которые скончались 23 апреля. Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов умер 23 апреля на 78-м году жизни, а Джашарбек Узденов — на 57-м году жизни. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Борцова Николая Ивановича, избранного по Липецкому одномандатному избирательному округу №114 (Липецкая область), 23 апреля 2023 года в связи с его смертью", - сообщается в документе."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Узденова Джашарбека Борисовича, избранного по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), 23 апреля 2023 года в связи с его смертью", - говорится в другом документе.
https://ria.ru/20230423/bortsov-1867190465.html
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политика, джашарбек узденов, николай борцов, госдума рф, единая россия
Политика, Джашарбек Узденов, Николай Борцов, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума прекратила полномочия двух умерших депутатов

Госдума прекратила полномочия депутатов Борцова и Узденова, умерших 23 апреля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Николая Борцова и Джашарбека Узденова, которые скончались 23 апреля.
Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Борцов умер 23 апреля на 78-м году жизни, а Джашарбек Узденов — на 57-м году жизни.
Депутат Государственной думы Николай Борцов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Депутат Госдумы Николай Борцов
23 апреля, 15:36
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Борцова Николая Ивановича, избранного по Липецкому одномандатному избирательному округу №114 (Липецкая область), 23 апреля 2023 года в связи с его смертью", - сообщается в документе.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Узденова Джашарбека Борисовича, избранного по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), 23 апреля 2023 года в связи с его смертью", - говорится в другом документе.
Депутат Государственной думы Джашарбек Узденов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Биография Джашарбека Узденова
23 апреля, 21:01
 
ПолитикаДжашарбек УзденовНиколай БорцовГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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