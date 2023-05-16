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СК возбудил дело после обрушения перекрытий здания в Челябинске - РИА Новости, 16.05.2023
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18:57 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/delo-1872237865.html
СК возбудил дело после обрушения перекрытий здания в Челябинске
СК возбудил дело после обрушения перекрытий здания в Челябинске - РИА Новости, 16.05.2023
СК возбудил дело после обрушения перекрытий здания в Челябинске
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения перекрытия производственного здания... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:57
2023-05-16T18:57
происшествия
челябинск
россия
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения перекрытия производственного здания в Челябинске, где пострадали четверо рабочих, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Днем 16 мая в Советском районе Челябинска при выполнении ремонтных работ произошло обрушение плит перекрытия производственного здания. Травмы получили четверо сотрудников, которые доставлены в медицинское учреждение. "Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося и виновных лиц. Также проверку начала прокуратура.
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челябинск
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происшествия, челябинск, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обрушения перекрытий здания в Челябинске

СК возбудил дело после обрушения перекрытий здания в Челябинске, где пострадали рабочие

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения перекрытия производственного здания в Челябинске, где пострадали четверо рабочих, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Днем 16 мая в Советском районе Челябинска при выполнении ремонтных работ произошло обрушение плит перекрытия производственного здания. Травмы получили четверо сотрудников, которые доставлены в медицинское учреждение.
"Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося и виновных лиц.
Также проверку начала прокуратура.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияСоветский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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