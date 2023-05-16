https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html

В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером

В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером - РИА Новости, 16.05.2023

В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером

Завершено расследование против 64-летнего сотрудника организации по развитию детского творчества, который, по оперативным данным, растлил шестерых... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:27

2023-05-16T14:27

2023-05-16T14:27

москва

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завершено расследование против 64-летнего сотрудника организации по развитию детского творчества, который, по оперативным данным, растлил шестерых несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Разумовском, детском продюсере, который в 1997 году основал детский творческий коллектив "Фортуна-шоу". "Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины... Уголовное дело передано для направления в суд", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что мужчина обвиняется в двух эпизодах "иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и трех эпизодах "развратных действий в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, и совершенных в отношении двух и более лиц". По данным следствия, мужчина с 2008 года по 2021 год, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести детей "действия сексуального характера". Выявить преступления удалось благодаря бдительности психолога одного из детей. В ходе следствия было проведено 25 судебных экспертиз, что позволило собрать доказательственную базу по уголовному делу. Мужчина частично признался в преступлении, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865376608.html

https://ria.ru/20230420/arest-1866665466.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)