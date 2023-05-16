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В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером - РИА Новости, 16.05.2023
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14:27 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html
В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером
В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером - РИА Новости, 16.05.2023
В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером
Завершено расследование против 64-летнего сотрудника организации по развитию детского творчества, который, по оперативным данным, растлил шестерых... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:27
2023-05-16T14:27
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россия
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завершено расследование против 64-летнего сотрудника организации по развитию детского творчества, который, по оперативным данным, растлил шестерых несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Разумовском, детском продюсере, который в 1997 году основал детский творческий коллектив "Фортуна-шоу". "Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины... Уголовное дело передано для направления в суд", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что мужчина обвиняется в двух эпизодах "иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и трех эпизодах "развратных действий в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, и совершенных в отношении двух и более лиц". По данным следствия, мужчина с 2008 года по 2021 год, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести детей "действия сексуального характера". Выявить преступления удалось благодаря бдительности психолога одного из детей. В ходе следствия было проведено 25 судебных экспертиз, что позволило собрать доказательственную базу по уголовному делу. Мужчина частично признался в преступлении, отмечается в релизе.
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москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером

В Москве завершили расследование дела о растлении продюсером шести несовершеннолетних

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завершено расследование против 64-летнего сотрудника организации по развитию детского творчества, который, по оперативным данным, растлил шестерых несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Разумовском, детском продюсере, который в 1997 году основал детский творческий коллектив "Фортуна-шоу".
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины... Уголовное дело передано для направления в суд", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что мужчина обвиняется в двух эпизодах "иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и трех эпизодах "развратных действий в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, и совершенных в отношении двух и более лиц".
По данным следствия, мужчина с 2008 года по 2021 год, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести детей "действия сексуального характера". Выявить преступления удалось благодаря бдительности психолога одного из детей.
В ходе следствия было проведено 25 судебных экспертиз, что позволило собрать доказательственную базу по уголовному делу. Мужчина частично признался в преступлении, отмечается в релизе.
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