https://ria.ru/20230516/byudzhet-1872140448.html
В Госдуме предупредили о сокращении инвестиций из-за дефицита бюджета
В Госдуме предупредили о сокращении инвестиций из-за дефицита бюджета - РИА Новости, 16.05.2023
В Госдуме предупредили о сокращении инвестиций из-за дефицита бюджета
Государство будет вынуждено сокращать инвестиции в России из-за дефицита бюджета, в этих условиях необходимо развивать возможности частных инвесторов, чтобы они РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:52
2023-05-16T13:52
2023-05-16T13:52
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
науфор
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Государство будет вынуждено сокращать инвестиции в России из-за дефицита бюджета, в этих условиях необходимо развивать возможности частных инвесторов, чтобы они могли, в том числе "затягивать деньги" из Азии и даже из Европы и Америки обходными путями, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В этом случае появляются возможности у тех, кто занимается частными инвестициями, добавил Аксаков. "А наша задача - депутатов и правительства - создать условия для того, чтобы частные инвесторы, во-первых, привлекли внутренние ресурсы для того, чтобы они пошли на реализацию проектов. Во-вторых, уверен, что, если мы создадим условия соответствующие, эти же частные компании, которые работают на финансовом рынке, начнут затягивать сюда деньги из Азии, да и из Европы и Америки обходными путями", - заявил он. Аксаков заявил, что при создании благоприятных условий для частных инвесторов в России большие надежды возлагает на цифровые права, цифровые финансовые активы. "У нас внесен законопроект о цифровом рубле, который рассчитываю, что примем в весеннюю сессию… Уже в июне ожидаем его во втором и третьем чтении принять. Мы корректируем закон о ЦФА, максимально стараясь расширить возможности его использования", - рассказал депутат. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230512/finansy-1871183212.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cb125fe5f24ffb57eaff1bebd41966d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, науфор, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, НАУФОР, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Госдуме предупредили о сокращении инвестиций из-за дефицита бюджета
Депутат Аксаков: власти будут вынуждены сокращать инвестиции из-за дефицита бюджета
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Государство будет вынуждено сокращать инвестиции в России из-за дефицита бюджета, в этих условиях необходимо развивать возможности частных инвесторов, чтобы они могли, в том числе "затягивать деньги" из Азии и даже из Европы и Америки обходными путями, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«
"Доходы государства довольно существенно сокращаются в этом году, и соответственно дефицит бюджета растет. В таких условиях государство будет, очевидно просто, сокращать инвестиции, по крайней мере такой подход возможен, поскольку нет доходов и надо сократить инвестиционные расходы", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
В этом случае появляются возможности у тех, кто занимается частными инвестициями, добавил Аксаков.
"А наша задача - депутатов и правительства - создать условия для того, чтобы частные инвесторы, во-первых, привлекли внутренние ресурсы для того, чтобы они пошли на реализацию проектов. Во-вторых, уверен, что, если мы создадим условия соответствующие, эти же частные компании, которые работают на финансовом рынке, начнут затягивать сюда деньги из Азии, да и из Европы и Америки обходными путями", - заявил он.
Аксаков заявил, что при создании благоприятных условий для частных инвесторов в России большие надежды возлагает на цифровые права, цифровые финансовые активы. "У нас внесен законопроект о цифровом рубле, который рассчитываю, что примем в весеннюю сессию… Уже в июне ожидаем его во втором и третьем чтении принять. Мы корректируем закон о ЦФА, максимально стараясь расширить возможности его использования", - рассказал депутат.
Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина,
был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей.
Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку