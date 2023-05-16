https://ria.ru/20230516/byudzhet-1872140448.html

В Госдуме предупредили о сокращении инвестиций из-за дефицита бюджета

В Госдуме предупредили о сокращении инвестиций из-за дефицита бюджета - РИА Новости, 16.05.2023

В Госдуме предупредили о сокращении инвестиций из-за дефицита бюджета

Государство будет вынуждено сокращать инвестиции в России из-за дефицита бюджета, в этих условиях необходимо развивать возможности частных инвесторов, чтобы они РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:52

2023-05-16T13:52

2023-05-16T13:52

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

науфор

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Государство будет вынуждено сокращать инвестиции в России из-за дефицита бюджета, в этих условиях необходимо развивать возможности частных инвесторов, чтобы они могли, в том числе "затягивать деньги" из Азии и даже из Европы и Америки обходными путями, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В этом случае появляются возможности у тех, кто занимается частными инвестициями, добавил Аксаков. "А наша задача - депутатов и правительства - создать условия для того, чтобы частные инвесторы, во-первых, привлекли внутренние ресурсы для того, чтобы они пошли на реализацию проектов. Во-вторых, уверен, что, если мы создадим условия соответствующие, эти же частные компании, которые работают на финансовом рынке, начнут затягивать сюда деньги из Азии, да и из Европы и Америки обходными путями", - заявил он. Аксаков заявил, что при создании благоприятных условий для частных инвесторов в России большие надежды возлагает на цифровые права, цифровые финансовые активы. "У нас внесен законопроект о цифровом рубле, который рассчитываю, что примем в весеннюю сессию… Уже в июне ожидаем его во втором и третьем чтении принять. Мы корректируем закон о ЦФА, максимально стараясь расширить возможности его использования", - рассказал депутат. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230512/finansy-1871183212.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, науфор, министерство финансов рф (минфин россии)