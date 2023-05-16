Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/byudzhet-1872040104.html
В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского
В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023
В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского
У США в ближайшие месяцы могут закончиться деньги на военное финансирование Украины, сообщает Politico. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:06
2023-05-16T06:06
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871635225_0:387:2952:2048_1920x0_80_0_0_b7d75e0ca5f59533c43e70c3001f795d.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У США в ближайшие месяцы могут закончиться деньги на военное финансирование Украины, сообщает Politico.В статье отмечается, что в декабре конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, но сейчас от этой суммы осталось только шесть миллиардов. Журналисты подчеркнули, что иссякший бюджет "вызывает опасения у законодателей". Многие в конгрессе считают, что поддержка киевского режима должна вестись бесперебойно. Кроме того, один из высокопоставленных чиновников, пожелавших остаться анонимным, рассказал изданию, что Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военной поддержки Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. В ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871999408.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871635225_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_34a534912a01b62910a4c3694e7ec162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского

Politico: одобренный конгрессом бюджет США на поддержку Украины иссякнет к середине лета

© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У США в ближайшие месяцы могут закончиться деньги на военное финансирование Украины, сообщает Politico.
«
"Финансирование США (Украины. — Прим.ред.) на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета", — заявили авторы материала.
В статье отмечается, что в декабре конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, но сейчас от этой суммы осталось только шесть миллиардов.
Журналисты подчеркнули, что иссякший бюджет "вызывает опасения у законодателей". Многие в конгрессе считают, что поддержка киевского режима должна вестись бесперебойно. Кроме того, один из высокопоставленных чиновников, пожелавших остаться анонимным, рассказал изданию, что Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи, пишут СМИ
13 мая, 10:25
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военной поддержки Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. В ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Зеленский объявил о возвращении на Украину с новыми пакетами военной помощи
Вчера, 19:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала