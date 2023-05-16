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В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского
В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023
В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского
У США в ближайшие месяцы могут закончиться деньги на военное финансирование Украины, сообщает Politico. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:06
2023-05-16T06:06
2023-05-16T06:06
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украина
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сша
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У США в ближайшие месяцы могут закончиться деньги на военное финансирование Украины, сообщает Politico.В статье отмечается, что в декабре конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, но сейчас от этой суммы осталось только шесть миллиардов. Журналисты подчеркнули, что иссякший бюджет "вызывает опасения у законодателей". Многие в конгрессе считают, что поддержка киевского режима должна вестись бесперебойно. Кроме того, один из высокопоставленных чиновников, пожелавших остаться анонимным, рассказал изданию, что Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военной поддержки Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. В ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В США рассказали, когда закончатся деньги для Зеленского
Politico: одобренный конгрессом бюджет США на поддержку Украины иссякнет к середине лета