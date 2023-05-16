https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс"
На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс" - РИА Новости, 16.05.2023
На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс"
Бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", получивший после модификации название "Феникс", может появиться на форуме "Армия-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T03:19
2023-05-16T03:19
2023-05-16T03:24
безопасность
кубинка
патриот
новое оружие россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/05/1558210516_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_bd474f81465abfcbd04e92152f46f939.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", получивший после модификации название "Феникс", может появиться на форуме "Армия-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика АО "Ремдизель".Выставка пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке."Среди новинок на форуме "Армия-2023" планируем впервые представить полностью импортозамещенную версию бронеавтомобиля "Тайфун-К53949", получившую имя "Феникс". Корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси, что позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства", — отметил собеседник агентства.В "Ремдизеле" пояснили, что такая мера (раньше для этой версии "Тайфуна-К" изготавливалось специальное шасси) обусловлена сложившимися военными реалиями, которые требуют оперативного оснащения армии простой, но качественной техникой."Тайфун-К" модели К-53949 отличаются повышенной противоминной и баллистической защитой, полученной благодаря комбинированной броне, а также обтекаемой конструкции корпуса и съемным противоминным поддонам. Сиденья для десанта оснащены подвесной системой крепления к крыше, а также элементами энергопоглощения минного взрыва, ремнями безопасности и подголовниками для фиксации головы.
https://ria.ru/20230509/broneavto-1870613457.html
https://ria.ru/20230420/zoopark-1866504356.html
кубинка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/05/1558210516_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_7c773224fd84978d147dabc8e8da92f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кубинка, патриот, россия
Безопасность, Кубинка, Патриот, Новое оружие России, Россия
На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс"
АО "Ремдизель": новый бронеавтомобиль "Феникс" впервые покажут на форуме "Армия-2023"
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", получивший после модификации название "Феникс", может появиться на форуме "Армия-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика АО "Ремдизель".
Выставка пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
.
Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве
"Среди новинок на форуме "Армия-2023" планируем впервые представить полностью импортозамещенную версию бронеавтомобиля "Тайфун-К53949", получившую имя "Феникс". Корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси, что позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства", — отметил собеседник агентства.
В "Ремдизеле" пояснили, что такая мера (раньше для этой версии "Тайфуна-К" изготавливалось специальное шасси) обусловлена сложившимися военными реалиями, которые требуют оперативного оснащения армии простой, но качественной техникой.
"Тайфун-К" модели К-53949 отличаются повышенной противоминной и баллистической защитой, полученной благодаря комбинированной броне, а также обтекаемой конструкции корпуса и съемным противоминным поддонам. Сиденья для десанта оснащены подвесной системой крепления к крыше, а также элементами энергопоглощения минного взрыва, ремнями безопасности и подголовниками для фиксации головы.
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"