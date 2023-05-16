https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html

На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс"

На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс" - РИА Новости, 16.05.2023

На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс"

Бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", получивший после модификации название "Феникс", может появиться на форуме "Армия-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T03:19

2023-05-16T03:19

2023-05-16T03:24

безопасность

кубинка

патриот

новое оружие россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/05/1558210516_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_bd474f81465abfcbd04e92152f46f939.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", получивший после модификации название "Феникс", может появиться на форуме "Армия-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика АО "Ремдизель".Выставка пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке."Среди новинок на форуме "Армия-2023" планируем впервые представить полностью импортозамещенную версию бронеавтомобиля "Тайфун-К53949", получившую имя "Феникс". Корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси, что позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства", — отметил собеседник агентства.В "Ремдизеле" пояснили, что такая мера (раньше для этой версии "Тайфуна-К" изготавливалось специальное шасси) обусловлена сложившимися военными реалиями, которые требуют оперативного оснащения армии простой, но качественной техникой."Тайфун-К" модели К-53949 отличаются повышенной противоминной и баллистической защитой, полученной благодаря комбинированной броне, а также обтекаемой конструкции корпуса и съемным противоминным поддонам. Сиденья для десанта оснащены подвесной системой крепления к крыше, а также элементами энергопоглощения минного взрыва, ремнями безопасности и подголовниками для фиксации головы.

https://ria.ru/20230509/broneavto-1870613457.html

https://ria.ru/20230420/zoopark-1866504356.html

кубинка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, кубинка, патриот, россия