https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

"Отмывают миллионы". Как инфоцыгане обвели всех вокруг пальца

"Отмывают миллионы". Как инфоцыгане обвели всех вокруг пальца - РИА Новости, 16.05.2023

"Отмывают миллионы". Как инфоцыгане обвели всех вокруг пальца

СК России обвинил супруга Елены Блиновской в неуплате налогов. Сама "королева марафонов" уже две недели под домашним арестом, однако, судя по всему, продолжает... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:01

общество

москва

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

telegram

блогер

деньги

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Глеб Подгорский. СК России обвинил супруга Елены Блиновской в неуплате налогов. Сама "королева марафонов" уже две недели под домашним арестом, однако, судя по всему, продолжает зарабатывать миллионы. РИА Новости разбиралось в ситуации.Набор на курсыБлогер, по данным следствия, задолжала казне 918 миллионов рублей — за 2019-2021-й. Чтобы занизить отчисления, она дробила свой бизнес. В этом ей помогали супруг и "иные неустановленные лица".Счета арестованы. Пресненский суд Москвы постановил также лишить доступа в интернет. Личные страницы не обновлялись с 27 апреля, когда Блиновскую задержали.И даже на этом она умудрилась заработать. Так, в день задержания в соцстетях появилось сообщение с пометкой "эксклюзив". Пользователям за тысячу рублей пообещали, что они все "узнают первыми".Оказалось, что "эксклюзив" — новость о повышении цен. Блиновская обогатилась, предположительно, на пять миллионов рублей.Да и без этого менеджеры заманивают активно. "Меня зовут Надежда, и я твой куратор. Я буду с тобой на протяжении всего марафона: проверю домашние задания, отвечу на вопросы, направлю внимание на важное", — так набирают группу на марафон "Отношения", который стартует в июне.Уверяют, что у проблемных пар все наладится, одинокие найдут вторую половинку. Цена вопроса — 11 тысяч рублей. "Забег" длится месяц, эфиры — раз в три дня.На потенциальном возвращении гуру в Сеть тоже решили заработать. "Несколько недель назад мы приготовили новый проект. Пока у Лены нет доступа к интернету, наш долг — продолжить ее дело и оправдать ваше доверие", — сообщают в одном из постов.Марафоны желанийВ 2020-м Forbes оценивал выручку блогера в 330 миллионов рублей, прибыль — 200 миллионов.Первые "марафоны желаний" Блиновская организовала в 2015-м. На тот момент у нее не было диплома по психологии. По образованию она экономист. Работала секретарем в рекламном агентстве, потом открыла свадебный салон. Выйдя замуж, по собственному признанию, "с головой погрузилась в материнство". Психологическое образование, по ее словам, получила в 2017-м.Тренингами не ограничивалась. В 2020-м спродюсировала фильм "Марафон желаний", где снялась в камео. А на сайте предлагают купить также косметику, одежду, парфюм и прочее "для духовных практик".По данным следствия, коуч отмыла 43 миллиона рублей. В частности, купила мужу автомобиль, оборудование для его фирмы. Оплатила выступление артиста на своем 40-летии. То мероприятие стало одним из самых обсуждаемых и скандальных.Грамотный маркетингВокруг Блиновской много споров. Одни уверяют в эффективности тренингов, другие обвиняют ее в плагиате у зарубежных коучей. Однако спрос не падает.К 2022-му, согласно опросу ВЦИОМ, курсы прошел каждый 20-й россиянин. Стоимость одного такого "марафона" достигает сотен тысяч рублей. Некоторые брали кредиты.Основная аудитория, указывает специалист, — домохозяйки. "Тем, кто закопался в быту, не хватает внимания. А тут за относительно небольшие деньги предлагают личного куратора. Так человек начинает чувствовать свою значимость", — уточняет эксперт.По ее словам, механизм довольно прост: клиенты выполняют достаточно примитивные задания, но под "опекой". Отсюда ощущение эффективности незамысловатых действий."Блиновская создала своего рода секту, — подчеркивает Васько. — И несмотря на ее арест, люди продолжают идти".Психолог советует обращать внимание на образование и профессиональный опыт коучей. Иначе потратитесь впустую. Ведь рынок "наставников" пока никак не регулируется.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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общество, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), telegram, блогер, деньги