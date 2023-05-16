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Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний, заявил дипломат - РИА Новости, 16.05.2023
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06:42 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/biznes-1872041226.html
Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний, заявил дипломат
Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний, заявил дипломат - РИА Новости, 16.05.2023
Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний, заявил дипломат
Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что западные компании освободили многие ниши российского рынка, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:42
2023-05-16T06:42
экономика
россия
москва
евразия
рамазан абдулатипов
исламский банк развития
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что западные компании освободили многие ниши российского рынка, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Он отметил, что заметно укрепляется сотрудничество Москвы с мусульманскими странами в реализации логистических проектов в Евразии. "Заинтересованность регионов, предприятий и различных стран от Тегерана, Абу-Даби, Эр-Рияда, Анкары и Нью-Дели все больше активизируется. Об этом говорит и наша совместная работа с этими странами в рамках МТК "Север-Юг", который является конкурентноспособным маршрутом логистики в Большой Евразии", - сказал дипломат. Абдулатипов добавил, что Татарстан, Дагестан, Чечня и Башкирия укрепляют связи с исламскими странами в рамках эксперимента по внедрению исламского банкинга. "Исламский банкинг в России только начал свой путь развития, фактически сейчас он находится на стадии эксперимента. &lt;…&gt; В рамках ОИС действует Исламский банк развития, который является определяющей организацией в области исламских финансов. В настоящий момент мы активно работаем над укреплением связей наших регионов с Исламским банком развития", - сообщил дипломат. Абдулатипов отметил, что если эксперимент будет признан успешным, опыт исламского банкинга может быть распространен и на другие российские регионы.
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экономика, россия, москва, евразия, рамазан абдулатипов, исламский банк развития
Экономика, Россия, Москва, Евразия, Рамазан Абдулатипов, Исламский банк развития
Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний, заявил дипломат

Постпред России при ОИС: исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что западные компании освободили многие ниши российского рынка, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
«
"В результате сложившейся ситуации российский рынок стал очень привлекателен для наших партнеров. Западные компании освободили многие ниши российского рынка, чем уже воспользовались отечественные производители и многие представители бизнеса мусульманских стран", - сказал Абдулатипов.
Он отметил, что заметно укрепляется сотрудничество Москвы с мусульманскими странами в реализации логистических проектов в Евразии.
"Заинтересованность регионов, предприятий и различных стран от Тегерана, Абу-Даби, Эр-Рияда, Анкары и Нью-Дели все больше активизируется. Об этом говорит и наша совместная работа с этими странами в рамках МТК "Север-Юг", который является конкурентноспособным маршрутом логистики в Большой Евразии", - сказал дипломат.
Абдулатипов добавил, что Татарстан, Дагестан, Чечня и Башкирия укрепляют связи с исламскими странами в рамках эксперимента по внедрению исламского банкинга.
"Исламский банкинг в России только начал свой путь развития, фактически сейчас он находится на стадии эксперимента. <…> В рамках ОИС действует Исламский банк развития, который является определяющей организацией в области исламских финансов. В настоящий момент мы активно работаем над укреплением связей наших регионов с Исламским банком развития", - сообщил дипломат.
Абдулатипов отметил, что если эксперимент будет признан успешным, опыт исламского банкинга может быть распространен и на другие российские регионы.
Постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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ЭкономикаРоссияМоскваЕвразияРамазан АбдулатиповИсламский банк развития
 
 
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