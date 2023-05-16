https://ria.ru/20230516/biznes-1872041226.html

Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний, заявил дипломат

Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний, заявил дипломат - РИА Новости, 16.05.2023

Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний, заявил дипломат

Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что западные компании освободили многие ниши российского рынка, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T06:42

2023-05-16T06:42

2023-05-16T06:42

экономика

россия

москва

евразия

рамазан абдулатипов

исламский банк развития

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что западные компании освободили многие ниши российского рынка, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Он отметил, что заметно укрепляется сотрудничество Москвы с мусульманскими странами в реализации логистических проектов в Евразии. "Заинтересованность регионов, предприятий и различных стран от Тегерана, Абу-Даби, Эр-Рияда, Анкары и Нью-Дели все больше активизируется. Об этом говорит и наша совместная работа с этими странами в рамках МТК "Север-Юг", который является конкурентноспособным маршрутом логистики в Большой Евразии", - сказал дипломат. Абдулатипов добавил, что Татарстан, Дагестан, Чечня и Башкирия укрепляют связи с исламскими странами в рамках эксперимента по внедрению исламского банкинга. "Исламский банкинг в России только начал свой путь развития, фактически сейчас он находится на стадии эксперимента. <…> В рамках ОИС действует Исламский банк развития, который является определяющей организацией в области исламских финансов. В настоящий момент мы активно работаем над укреплением связей наших регионов с Исламским банком развития", - сообщил дипломат. Абдулатипов отметил, что если эксперимент будет признан успешным, опыт исламского банкинга может быть распространен и на другие российские регионы.

https://ria.ru/20230516/ois-1872037257.html

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экономика, россия, москва, евразия, рамазан абдулатипов, исламский банк развития