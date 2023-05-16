https://ria.ru/20230516/bilety-1872272855.html

Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс"

Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс" - РИА Новости, 16.05.2023

Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс"

Билеты с перелетом из России в Грузию и обратно на рейсах Georgian Airways появились на сайте сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс", выяснил... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:39

2023-05-16T22:39

2023-05-16T22:39

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Билеты с перелетом из России в Грузию и обратно на рейсах Georgian Airways появились на сайте сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс", выяснил корреспондент РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии ранее во вторник сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. Так, для бронирования доступны билеты на Georgian Airways из Москвы в Тбилиси с 21 мая. Стоимость билетов начинается от 13,5 тысячи рублей без багажа. При бронировании отмечается, что время полета составит 3 часа. При этом обратный билет из Тбилиси в Москву на 21 мая стоит 28,5 тысячи рублей, но с багажом. В тоже время билеты на рейсах компании "Азимут", которой в понедельник авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси, на 21 мая уже стоят порядка 23,4 тысячи рублей. Тогда как накануне их стоимость стартовала от 14 тысячи рублей. Президент РФ Владимир Путин в начале мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230516/aviareysy-1872270824.html

https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872133337.html

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грузия, тбилиси, москва, georgian airways, в мире