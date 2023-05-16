Рейтинг@Mail.ru
Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс" - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/bilety-1872272855.html
Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс"
Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс" - РИА Новости, 16.05.2023
Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс"
Билеты с перелетом из России в Грузию и обратно на рейсах Georgian Airways появились на сайте сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс", выяснил... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:39
2023-05-16T22:39
грузия
тбилиси
москва
georgian airways
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809998067_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_915f29f34ca63dd39a2dee5184c9f0d7.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Билеты с перелетом из России в Грузию и обратно на рейсах Georgian Airways появились на сайте сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс", выяснил корреспондент РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии ранее во вторник сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. Так, для бронирования доступны билеты на Georgian Airways из Москвы в Тбилиси с 21 мая. Стоимость билетов начинается от 13,5 тысячи рублей без багажа. При бронировании отмечается, что время полета составит 3 часа. При этом обратный билет из Тбилиси в Москву на 21 мая стоит 28,5 тысячи рублей, но с багажом. В тоже время билеты на рейсах компании "Азимут", которой в понедельник авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси, на 21 мая уже стоят порядка 23,4 тысячи рублей. Тогда как накануне их стоимость стартовала от 14 тысячи рублей. Президент РФ Владимир Путин в начале мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230516/aviareysy-1872270824.html
https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872133337.html
грузия
тбилиси
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809998067_85:0:1694:1207_1920x0_80_0_0_fff8d58c6d6a648031a8a50ccff1558a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, тбилиси, москва, georgian airways, в мире
Грузия, Тбилиси, Москва, Georgian Airways, В мире
Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс"

Билеты из России в Грузию и обратно на рейсах Georgian Airways появились на "Авиасейлс"

© РИА НовостиГлавная страница сайта "Авиасейлс"
Главная страница сайта Авиасейлс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
Главная страница сайта "Авиасейлс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Билеты с перелетом из России в Грузию и обратно на рейсах Georgian Airways появились на сайте сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс", выяснил корреспондент РИА Новости.
Агентство гражданской авиации Грузии ранее во вторник сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая.
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию
Вчера, 22:25
Так, для бронирования доступны билеты на Georgian Airways из Москвы в Тбилиси с 21 мая. Стоимость билетов начинается от 13,5 тысячи рублей без багажа. При бронировании отмечается, что время полета составит 3 часа. При этом обратный билет из Тбилиси в Москву на 21 мая стоит 28,5 тысячи рублей, но с багажом.
В тоже время билеты на рейсах компании "Азимут", которой в понедельник авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси, на 21 мая уже стоят порядка 23,4 тысячи рублей. Тогда как накануне их стоимость стартовала от 14 тысячи рублей.
Президент РФ Владимир Путин в начале мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В ЕС оценили решение грузинских властей возобновить авиасообщение с Россией
Вчера, 13:35
 
ГрузияТбилисиМоскваGeorgian AirwaysВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала