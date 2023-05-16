https://ria.ru/20230516/bespilotnik-1872041380.html

В Клинцах в Брянской области сбили украинский беспилотник

В Клинцах в Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.05.2023

В Клинцах в Брянской области сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны России сбили беспилотник в Клинцах в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T06:46

2023-05-16T06:46

2023-05-16T09:29

клинцы

брянская область

россия

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны России сбили беспилотник в Клинцах в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По словам губернатора, поврежден балкон жилого дома, на месте работают оперативные службы.В Брянской области до особого распоряжения действует желтый уровень террористической опасности. Такой режим вводится для усиления работы спецслужб, но граждане должны им содействовать и быть более бдительными. В случае появления подозрительных людей, машин или обнаружения бесхозных предметов рекомендуется связываться с силовыми органами.

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872038136.html

клинцы

брянская область

россия

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клинцы, брянская область, россия, александр богомаз, происшествия