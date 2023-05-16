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Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин Аи-95 - РИА Новости, 16.05.2023
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17:49 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/benzin-1872221530.html
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин Аи-95
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин Аи-95 - РИА Новости, 16.05.2023
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин Аи-95
Минэнерго России, комментируя РИА Новости достигнутый рекорд биржевых цен на бензин марки Аи-95, заявило, что прежние рекомендации министерства нефтяникам... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:49
2023-05-16T17:49
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
цены на нефть
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минэнерго России, комментируя РИА Новости достигнутый рекорд биржевых цен на бензин марки Аи-95, заявило, что прежние рекомендации министерства нефтяникам увеличить предложение топлива на бирже актуальны. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вплотную приблизилась к своему историческому рекорду. В четверг Минэнерго сообщило агентству, что рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно Аи-95. А ранее во вторник цена этой марки на бирже обновила рекордное значение осени 2021 года, составив 60 608 рублей за тонну. "Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения автомобильного бензина на бирже, особое внимание обратив на Аи-95.​ Эти рекомендации остаются актуальны", - заявили в министерстве сегодня. Минэнерго при этом также заметило, что изменение биржевых цен существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - запасы бензина были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн и этого достаточно. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под контролем, заключили в Минэнерго.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-95, Цены на нефть
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин Аи-95

Минэнерго из-за роста цен вновь рекомендовало увеличить продажи бензина Аи-95 на бирже

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве
Автозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минэнерго России, комментируя РИА Новости достигнутый рекорд биржевых цен на бензин марки Аи-95, заявило, что прежние рекомендации министерства нефтяникам увеличить предложение топлива на бирже актуальны.
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вплотную приблизилась к своему историческому рекорду. В четверг Минэнерго сообщило агентству, что рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно Аи-95. А ранее во вторник цена этой марки на бирже обновила рекордное значение осени 2021 года, составив 60 608 рублей за тонну.
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"Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения автомобильного бензина на бирже, особое внимание обратив на Аи-95.​ Эти рекомендации остаются актуальны", - заявили в министерстве сегодня.
Минэнерго при этом также заметило, что изменение биржевых цен существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - запасы бензина были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн и этого достаточно. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под контролем, заключили в Минэнерго.
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-95Цены на нефть
 
 
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