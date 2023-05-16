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Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 16.05.2023
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:28
2023-05-16T15:28
2023-05-16T15:45
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, достигнутый осенью 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал во вторник на 1,72%, до 60 608 рублей за тонну. Таким образом, цена марки превысила свой прошлый рекорд в 60 570 рублей, зафиксированный 27 сентября 2021 года. Помимо этого, стоимость марки Аи-92 увеличилась на 1,91%, до 52 282 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,45%, его стоимость составила 50 533 рубля за тонну. Также подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 8,47%, до 28 868 рублей. Подешевел по итогам торгов во вторник только мазут - 0,67%, до 13 690 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней - 64 720 рублей.
https://ria.ru/20230306/benzin-1855334620.html
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экономика, цены на нефть, россия, аи-92, аи-95
Экономика, Цены на нефть, Россия, АИ-92, АИ-95
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд 2021 года и выросла до 60 608 рублей за тонну
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, достигнутый осенью 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России
подорожал во вторник на 1,72%, до 60 608 рублей за тонну. Таким образом, цена марки превысила свой прошлый рекорд в 60 570 рублей, зафиксированный 27 сентября 2021 года.
Помимо этого, стоимость марки Аи-92 увеличилась на 1,91%, до 52 282 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,45%, его стоимость составила 50 533 рубля за тонну. Также подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 8,47%, до 28 868 рублей.
Подешевел по итогам торгов во вторник только мазут - 0,67%, до 13 690 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней - 64 720 рублей.
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения