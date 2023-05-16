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В Малави бегемот врезался в лодку, есть погибшие

В Малави бегемот врезался в лодку, есть погибшие - РИА Новости, 16.05.2023

В Малави бегемот врезался в лодку, есть погибшие

Годовалый ребенок погиб, еще 23 человека пропали без вести после того, как бегемот врезался в лодку в крупнейшей реке Малави, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:58

2023-05-16T17:58

2023-05-16T17:58

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малави

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Годовалый ребенок погиб, еще 23 человека пропали без вести после того, как бегемот врезался в лодку в крупнейшей реке Малави, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Во вторник власти заявили, что маленький ребенок погиб, 23 человека пропали без вести после того, как бегемот врезался в лодку в реке Шире в Малави", - говорится в сообщении. Всего в каноэ находились 37 человек, инцидент произошел утром в понедельник. Как сообщила агентству представитель местной полиции, местным жителям удалось вытащить 13 человек из воды, еще 23 остаются без вести пропавшими. Спасатели достали из воды тело годовалого ребенка. "В настоящее время ведется поиск пропавших без вести лиц", - заявила представитель. Подобные инциденты с лодками являются частыми в Малави ввиду отсутствия регулярного водного транспорта. В прошлом месяце лодка с 22 пассажирами перевернулась у города Мчинджи в Малави, были обнаружены тела четырех погибших.

https://ria.ru/20221103/begemot-1829139630.html

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в мире, малави