https://ria.ru/20230516/bayden-1872034421.html
Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга
Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга - РИА Новости, 16.05.2023
Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга
Президент США Джо Байден во вторник проведет новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга, проинформировал Белый дом. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T02:37
2023-05-16T02:37
2023-05-16T02:37
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
митч макконнелл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник проведет новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга, проинформировал Белый дом. Встреча состоится в 15.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск). Помимо главы государства в ней примут участие спикер палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Иные подробности предстоящих дискуссий не раскрываются. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230515/pushkov-1871910953.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, митч макконнелл
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Митч Макконнелл
Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга
Белый дом: Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга