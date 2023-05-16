https://ria.ru/20230516/bayden-1872034421.html

Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга

Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга - РИА Новости, 16.05.2023

Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга

Президент США Джо Байден во вторник проведет новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга, проинформировал Белый дом. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T02:37

2023-05-16T02:37

2023-05-16T02:37

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джо байден

кевин маккарти

митч макконнелл

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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник проведет новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга, проинформировал Белый дом. Встреча состоится в 15.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск). Помимо главы государства в ней примут участие спикер палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Иные подробности предстоящих дискуссий не раскрываются. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, митч макконнелл