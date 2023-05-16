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Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга - РИА Новости, 16.05.2023
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02:37 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/bayden-1872034421.html
Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга
Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга - РИА Новости, 16.05.2023
Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга
Президент США Джо Байден во вторник проведет новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга, проинформировал Белый дом. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T02:37
2023-05-16T02:37
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
митч макконнелл
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник проведет новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга, проинформировал Белый дом. Встреча состоится в 15.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск). Помимо главы государства в ней примут участие спикер палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Иные подробности предстоящих дискуссий не раскрываются. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, митч макконнелл
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Митч Макконнелл
Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга

Белый дом: Байден проведет встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник проведет новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга, проинформировал Белый дом.
Встреча состоится в 15.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск).
Помимо главы государства в ней примут участие спикер палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Иные подробности предстоящих дискуссий не раскрываются.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
"Процесс запущен". Пушков предупредил США о ждущем их "кошмаре"
Вчера, 15:38
 
В миреСШАДжо БайденКевин МаккартиМитч Макконнелл
 
 
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